Apple'dan Sosyal Mesafeli Selfie Çekme Patenti
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Apple'dan Sosyal Mesafeli Selfie Çekme Patenti

Apple aldığı sosyal mesafeli selfie çekme patenti ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Şirket sosyal mesafe kurallarına uygun toplu selfie çekebilmek için yepyeni bir patent aldı.

Apple'dan Sosyal Mesafeli Selfie Çekme Patenti
08.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:51

Apple aldığı sosyal mesafeli selfie çekme patenti ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Şirket sosyal mesafe kurallarına uygun toplu selfie çekebilmek için yepyeni bir patent aldı. İşte Apple'ın sosyal mesafeli selfie çekme patenti.

Apple, Sosyal Mesafeli Selfie Çekme Patenti Aldı

ABD'li teknoloji devi Apple, sentetik grup selfie isimli bir patent aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sevdiğimiz insanlar ile aramıza mesafe koymamız gerekiyor. Bu nedenle toplu olarak da selfie çekme imkanı ne yazık ki olmuyor. Ancak Apple'ın aldığı patent ile çok yakında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak toplu selfie çekilebilir.

Engadget'in aktardığı habere göre, koronavirüs salgınının daha çıkmadığı Temmuz 2018 yılında Apple, uzaktan toplu olarak selfie çekmemize olanak sağlayan bir özellik sunmak için patent başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru 2 Haziran 2020 tarihinde onaylandı ve şirket patenti aldı.

Söylentilere göre sosyal mesafeli selfie çekme özelliği şu şekilde çalışacak: Kullanıcı kamera üzerinden toplu selfie çekmek istediği kişilere davet atacak. Daveti kabul eden kişiler kamera uygulamasında yerini alacak ve toplu selfie çekilebilecek.

Şirketin kamera özelliğini kullanıcıların kullanımına sunup sunmayacağı bilinmiyor. Apple belki özelliği kullanıma açmayabilir.

Sizler Apple'ın sosyal mesafeli selfie çekme patenti hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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