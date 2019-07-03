Apple'dan Sonra Google, Amazon ve Microsoft da Üretimini Çin Dışına Çıkarmayı Planlıyor

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen ürünlerin gümrük vergisini arttıracağı yönünde çağrı yapmış, buna misilleme olarak Çin de ABD ürünlerinin vergisini artırmakla tehdit etmişti. İki dev ekonomi arasındaki bu gerilim doğal olarak teknoloji şirketlerini oldukça endişelendirmişti. Japoya'da düzenlenen G20 zirvesinde Trump ve Çin Başkanı Xi Jinping ateşkeste anlaştıklarını söylese de bu açıklamalar, büyük teknoloji şirketlerinin üretim hatlarını başka bir yere kaydırma kararını pek de etkilemiş gibi durmuyor.

Nikkie Asian Review'da çıkan haberlere göre Amazon, Google, HP, Dell, Sony, Nintendo, Asus, Lenovo ve Microsoft gibi teknoloji dünyasının dev oyuncuları üretimini Çin dışına taşımaya hazırlanıyor. Haberde yer alan bilgilere göre, taşınma işlemlerine başlayan ya da başlayacak olan şirketlerin hedeflerinde Tayvan, Vietnam, Endonezya ve Tayland gibi Asya ülkeleri bulunuyor.

Haziran ayında Apple'ın, iPhone üretiminin %30'unu Çin dışına çıkarmaya başlayacağı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak şirketin CEO'su Tim Cook, tarifeler konusunda endişeli olmadığını dile getirmişti. Haberimizde geçen diğer şirketler, bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.