Apple'dan Şekil Değiştirebilen Magic Mouse Geliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Apple'dan Şekil Değiştirebilen Magic Mouse Geliyor - Haberler
Apple, Teknoloji

Apple'dan Şekil Değiştirebilen Magic Mouse Geliyor

Mouse tasarımları genellikle tek bir boyuta uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ancak Apple bu klasik çizgiyi bozmak istiyor. Şirketin aldığı yeni patent

18.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:32
Apple'dan Şekil Değiştirebilen Magic Mouse Geliyor

Mouse tasarımları genellikle tek bir boyuta uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ancak Apple bu klasik çizgiyi bozmak istiyor. Şirketin aldığı yeni patente göre bir sonraki Apple Magic Mouse elinizin şekline göre kendini ayarlayabilecek yani şekil değiştirebilecek.

Bir süre önce keşfedilen patente göre Apple, şekil değiştirebilen mouse tasarlama fikrine sahip gibi görünüyor. Bu patent, mouse'un şeklini kullanıcının eline uyacak şekilde optimize edebilen aktüatörlere dayanıyor.

Patent içerisinde verilen açıklamada "Düzenlemede, farenin profil şekli veya eğriliği bir kullanıcının eline uyacak şekilde optimize edilebiliyor." ifadelerine yer verilmiş. Fakat yeni mouse'un nasıl bir şekil değişikliğine uğrayacağı henüz bilinmiyor.

"Mouse eğriliği, kullanıcının avuç içiyle eşleşip eşleşmediğini belirlemek için çeşitli sensörler içerebilir ve farenin şekli de buna göre değiştirilebilir." yeni mouse patenti göz önüne alındığında, Apple'ın bu tasarıma şu anda geçmeyi planlayıp planlamadığını söylemek pek mümkün değil.

Şekil Değiştirebilen Mouse Fikri Apple'a ait Değil

Bununla birlikte Apple'ın boyutunu ve şeklini değiştirebilen bir mouse yaratmaya çalışan ilk firma olmadığını belirtelim. Mad Catz adlı şirket daha önceden RAT isimli bir gaming mouse geliştirmiş ve bu mouse'un oyun tarzına göre tutuş şekli aldığını görmüştük.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Trump 'Çin virüsü' dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım Haber
Trump "Çin virüsü" dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak Haber
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan...
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Rita Wilson Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Bülent Uygun Mustafa Cengiz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Apple'dan Şekil Değiştirebilen Magic Mouse Geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 14:38:56. #1.14#
title