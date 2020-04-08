Apple'dan Bağımsız Sanatçılara 50 milyon Dolarlık Yardım Fonu Apple, Koronavirüs pandemisinden etkilenen bağımsız Apple Music müzisyenlerine yardımcı olmak için 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

Apple, Koronavirüs pandemisinden etkilenen bağımsız Apple Music müzisyenlerine yardımcı olmak için 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı. ABD'li teknoloji devi indie (bağımsız) müzisyenlere bir e-posta gönderdi ve sanatçılarına destek olabilmek adına 50 milyon dolarlık bir avans fonu kurduğunu söyledi. Apple Music'ten her üç ayda en az 10 bin dolar kazanan ve hizmetle doğrudan dağıtım anlaşması yapan kullanıcılara maddi yardımda bulunacak.

Apple e-postasında, ayrılan bu paranın salgınla mücadele eden sanatçılarına yardım etmek ve onların ayakta kalabilmesini sağlamak için ayırdıklarını duyurdu. Ayrıca bağımsız müzisyenlerin evden çalışmasını destekleyen Apple, gerekirse ekipman desteği yapabileceğini de belirtiyor.

"Apple, onlarca yıllık müzikle dolu bir geçmişe sahip ve dünyanın en iyi etiketleri ve sanatçılarıyla yakın işbirliği içinde olmaktan gurur duyuyor. Platformumuzla anlaşması olan tüm bağımsız müzisyenlere yardım etmek istiyoruz" şeklinde bir e-posta ile kullanıcılar bilgilendirildi.