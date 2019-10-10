Apple, Çin'i kızdıran "mobil uygulamayı" kaldırdı

10.10.2019 10:26

Apple, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama "HKmap.live"ı mobil satış mağazası "Apple Store"dan kaldırdığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, "HKmap.live"'ın, "polisleri hedef almayı ve onlara pusu kurmayı kolaylaştırdığı" ayrıca "kamu güvenliğini tehdit ettiği" için mobil satış mağazasından çıkarıldığı belirtildi.

Uygulamanın yerel kanunları ve şirketin yönetmeliğini ihlal ettiğinin altı çizilen açıklamada, Hong Kong Siber Güvenlik ve Teknoloji Suç Bürosunun da uygulamanın kamu güvenliğini tehlikeye attığı ve suçlular tarafından bölgede yaşayan insanların mağdur duruma düşürülmesine neden olduğunu doğruladığı ifade edildi.

Protestocular, uygulama sayesinde polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabiliyordu.

Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması "HKmap.live" sebebiyle Apple'ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yapmıştı.

HKmap.live'ın, protestocuların "yasa dışı davranışlarını kolaylaştırdığı" iddia edilen yazıda, "Apple, Hong Kong'daki haydutlara rehberlik mi ediyor?" sorusu yöneltilmişti.

Apple CEO'su Tim Cook daha önce yaptığı açıklamada, Apple'ın ABD'den sonraki en büyük ikinci pazarı Çin'in eninde sonunda bir numara olacağını belirtmişti.

Çin de son olarak, devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından, NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı almıştı.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların, yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü", eylülde de tasarının geri çekileceğini açıklamıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA