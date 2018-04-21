Apple, Çift Sım Kartlı İphone Duyurmaya Hazırlanıyor, Fiyatı?

Apple Yakında 6.1 inçlik iPhone Modelleri Duyuracak, Üstelik Çok Daha UCUZ Fiyata!



Çift SIM Kartlı iPhone çok yakında satışa sunulabilir.

Apple'ın yakın dönem planları arasında 6.1 inçlik iki yeni iPhone Modeli Yer alıyor. Bunlardan biri şirket için ilk olacak Çift SIM Kartlı iPhone; bir diğeri ise 550$ satış fiyatı daha düşük bütçeli bir sürüm olacak.

MacRumors'un Ming-Chi Kuo'ya dayandırdığı habere göre; Çift SIM kartlı iPhone sürümü 650$-750$ arasında fiyatlandırılacağı, tek SIM'li modelin ise 550$ olarak fiyatlandırılacağını söyleniyor.

Muhtemelen Çift SIM Kartlı iPhone LCD ekrana sahip olacak!



Yeni duyurulacağı söylenen bu iki 6.1 inçlik iPhone modelinin iPhone X'te kullanılan OLED ekranlara sahip olmayacağı, daha ucuz olan LCD ekranları kullanacağı belirtiliyor. Apple'ın çift SIM Kartlı bir model çıkarması kadar bunun 100 Dolar gibi daha ucuz bir fiyata satılması da ilgi çekici.

Çift SIM telefonlar, Afrika, Güney Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerindeki ülkeler de dahil olmak üzere gelişmekte olan pazarlarda popülerdir ve normalde tek SIM karşılıklarından daha pahalı değildir.

Kuo'ya göre daha ilginç olan, 5.8 inçlik iPhone X e göre; bu ucuz telefonlar, 6.1 inç ile daha büyük bir ekrana sahip. Bu da 6.5 inçlik OLED ekranlı iPhone X PLUS modelinin gelebileceğini ve bununda çift SIM desteği ile gelebileceğini gösteriyor.

Mashable

https://www.teknotalk.com/apple-cift-sim-kartli-iphone-63371/