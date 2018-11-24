Apple Chromecast Tarzı Bir Tv Dongle Üzerinde Çalışıyor

Apple'ın Chromecast tarzı bir TV dongle oluşturmayı düşündüğü bildiriliyor



Apple ChromeCast Tarzı Bir TV Dongle ve buna ek olarak Akıllı TV'ler içinde bir uygulama düşündüğü bildiriliyor.

Apple giderek artan bir şekilde popülerleşen, "Streaming – Yayın Akışı" platformunu yaygınlaştırmanın farklı yollarını aramaya başladığı bildiriliyor.The Information 'a göre Google'ın Chromecast'ında ve Amazon Fire TV'de olduğuna benzer şekilde 180 dolarlık maliyetinden çok daha ucuza mal olacak bir Apple TV Dongle yapmayı planlıyor.

Söz konusu dongle'ın henüz beyin fırtınası aşamasından geçip geçmediği belli değil ancak; Apple'ın yayın içerini daha fazla kitleye daha ucuza ulaştırmanın yollarını araması gayet mantıklı. Özellikle Apple TV'nin son yıllarda Netflix gibi ciddi rakipleri arasında pazar payını kaybettiğini biliyoruz. Parks Associates rakamlarına göre ise bu kaybedilen pazar payı yüzde 15'ler seviyesinde. Ayrıca haberde orijinal içeriklerin kullanılabilir hale getirileceği bir akıllı tv uygulamasından da bahsediliyor.

Apple Chromecast Tarzı Bir TV Dongle Neden Yaratmak İstiyor



Apple bir dongle yaratmasa bile; özellikle 2019 yılından itibaren 5G teknolojilerinin bir çok ülkede giderek yaygınlaşması ve azalan internet veri hizmeti maliyetlerini de düşünürseniz; IPTV ve benzeri Netflix gibi Platformların popüleritesinin giderek artacağını biliyor. Bunun içinde Oprah Winfrey ile yapılan bir üretim anlaşması da dahil olmak üzere; orijinal program içeriklerine bir milyardan fazla yatırım yaptığıda biliniyor.

Yaratılan bu özel içeriklerin Apple ekosistemindeki iPhone, iPad ve Apple TV platformlarında satışa sunulabileceği gibi; Streaming içeriğini bunun dışında da tutulma ihtimali var. Bunu da belirtelim.

Bana göre de Apple ChromeCast Tarzı Bir TV Dongle gerçekten iyi iş görebilir. Ama akıllı tv uygulaması Netflix ile olan rekabeti daha farklı bir seviyeye getirebilir.

The Information