Apple Card Rakibi Samsung Pay Card Tanıtıldı, İşte Özellikleri Samsung, yeni dijital ödeme servisini duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi, Avrupa dijital bankacılık şirketi Curve ve MasterCard ile ortak çalışma sonucu

Samsung, yeni dijital ödeme servisini duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi, Avrupa dijital bankacılık şirketi Curve ve MasterCard ile ortak çalışma sonucu Pay Card'ı sundu. Samsung Pay Card'ın Apple Card'dan ne farkı var? Samsung Pay Card neler sunuyor? haberimizde.

Tüm Kartlarınız İçin Tek Dijital Kart

Samsung Pay Card, kullanıcıların finansal durumlarını yönetmelerini ve takip etmelerini sağlayan, gerçek dijital cüzdan deneyimi sunan yeni bir dijital ödeme servisi. Kullanıcıların akıllı telefon üzerinden tüm harcamalarını görüntüleyebileceği birincil merkez görevini görüyor. Curve'ün yardımıyla, Pay Card kullanıcıların banka kartlarına bağlanıyor ve ödemeleri aktarmak için güvenli bir yöntem sunuyor.

Samsung İngiltere ve İrlanda Kurumsal Başkan Yardımcısı Conor Pierce'a göre, "Samsung'da, müşterilerimiz yaptığımız herşeyin merkezinde yer alıyor, işte bu yüzden en iyi teknoloji, hizmet ve çözümleri yaratmak için büyük çaba gösteriyoruz. Curve tarafından desteklenen Samsung Pay Card, Samsung Pay'i genişletmemize izin vererek sadık müşterilerimize her zamankinden daha fazla avantaj ve ödüller verecek."

Samsung Pay Card Ne Zaman Kullanılabilecek?

Yeni finansal hizmet ortaklığı Samsung Pay için Avrupa'da türünün ilk örneği. Bu hizmet, açılma planları kapsamında bu yılın sonlarında İngiltere'de kullanılabilir olacak. Samsung kullanıcıları için yeni ödeme çözümü, Samsung Pay aracılığıyla kullanabilecek.