Merakla beklenen gün, 12 Eylül Salı günü geldi çattı. Apple, iPhone 8 modelleri başta olmak üzere, yeni ürünlerini bu akşam saat 20.00"de düzenleyeceği etkinlikle tanıtacak.



Bu etkinliği saat 19.00"da özel canlı yayınımızla sizlere aktaracağız ve yeni ürünleri aynı zamanda canlı yayında yorumlayacağız. Apple bugün ne tanıtacak?



Apple"ın aylardır merakla beklenen etkinliğinde, 10. yılını kutlayan iPhone ailesine 3 yeni modelin katılması bekleniyor.



iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile beraber, 10. yıla özel premium segmentte iPhone X modelini Apple"ın bu akşam tanıtması bekleniyor.



Apple, bugün sadece iPhone mu tanıtacak?



Cevap hayır. Apple, bugün sadece yeni iPhone modellerini tanıtmayacak. Hem sektörel bilgilere göre hem de Amerika"nın kredi kartı şirketlerinden biri olan Discover"ın web sayfasına yaptığı paylaşımda gözükenlere göre, Apple bugün ürün gamına pek çok yeni model ekleyecek.







Dün akşam Discover web sitesinde yapılan paylaşım, yeni ürünleri de ortaya çıkardı ve hemen paylaşım kaldırıldı.



Apple"ın bugün tanıtacağı ürünler;



iPhone 8



iPhone 8 Plus



iPhone X Edition



Apple Watch 3



iPod Touch 7. nesil



Apple TV 2017



Yeni iPhone"u ShiftDelete.Net"te izleyin!



ShiftDelete.Net ailesi olarak, Apple lansmanındaki tüm gelişmeleri anlık olarak sizlerle paylaşacağız. Apple Park"a giden Hakkı Alkan, Türkiye"de ilk olarak iPhone 8, iPhone X ve iPhone 8 Plus modellerinin ön inceleme videolarını, ShiftDelete.Net farkıyla yayınlayacak.



Ayrıca biz de İstanbul ofisinden canlı yayınla, yeni modelleri yorumlayacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın!