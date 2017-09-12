Apple, Bu Akşam Tanıtacağı Ürünleri Yanlışlıkla Sitesinde Paylaştı!

Amerika'nın ünlü kredi kartı şirketlerinden Discover, internet sayfasında yaptığı paylaşımda Apple'ın konferans ayrıntılarını açık etmiş olabilir.





Dün akşam kredi kartı şirketi Discover'ın internet sayfasında, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X Edition, Apple Watch 3, iPod Touch(7. nesil) ve Apple TV'nin(2017) versiyonlarının isminin bulunduğu bir açıklama yazısı yer aldı. Olayın farkına varılır varılmaz kaldırılan açıklama, bu akşam saat 20: 00'da yapılacak Apple konferansında nelerin tanıtılacağını gözler önüne seriyor.



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Anlaşıldığı kadarıyla geceye damgasını vuracak ürünler sadece telefonlar olmayacak. Apple TV'den iPod'a kadar birçok yeni cihaz bu gece düzenlenecek konferansla beraber alıcılarının karşısına çıkacak. Konferansta birçok yeni cihaz bulunmasına rağmen, çevre birimleri ve kampanyalar açısından da özel içerikler çıkacak gibi duruyor.







Geçen sene satışa sunulan ve hernet beğenisini kazanan AirPods, bu çevre birim örneklerinden birisi. AirPods'ların dışında hediye kartları ve sayısız farklı fırsat ürünü yer vermesi bekleniyor.



Çıkış tarihi yaklaştıkça heyecanımızın da arttığı iPhone'lara olan özlemimiz bitiyor ve cihazlar bu akşam Steve Jobs salonunda düzenlenecek aktivitele duyuruluyor. Telefonlarla beraber tanıtılacak diğer cihazlar da konferansın önemli ayrıntılarını oluşturacak. Peki, sizce bu akşam Apple asistanı Tim Cook eşliğinde yapılacak konferansta sürpriz olmasını beklediğiniz bir şey var mı? Bu kadar çok ürün kaç saatte tanıtılabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.