Apple, Bir Kişinin Hayatını Kaybettiği iPad Yangını Nedeniyle Dava Edildi

Bradley Ireland, Birleşik Devletler'de gerçekleşen olayda iPad'den kaynaklandığı iddia edilen bir yangında hayatını kaybetmişti. Merhumun eşi Julia Ireland, bu yılın başında Apple aleyhine bir dava açmıştı. Davada, yangının "söz konusu tabletteki bir kusurdan, özellikle de tabletin bataryasını etkileyen bir kusurdan" kaynaklandığı iddia edilmişti.

Şimdi de bir Sendika Yönetimi ile Greater New York Ortak Sigorta Şirketi adlı kurumlar, Apple aleyhinde benzer bir suçlama ile mahkemeye başvurdu. İkili, teknoloji devinin "anlamsız şekilde tehlikeli ve güvensiz bir ürünü, uygun uyarılar olmadan ve/veya tasarımındaki kusuru bilmelerine rağmen bilerek ve isteyerek satışa sundukları" gerekçesiyle mahkemeye verdi.

İki firma şimdi Apple'dan bu yangın nedeniyle ortaya çıkan bütün zararı karşılamasını istiyor. İddia makamına göre Apple, lityum iyon bataryaların ve bu bataryaların elektronik cihazlarda kullanımının risklerini bilmek zorunda.

Sigorta firması, yapmış oldukları bütün harcamaların Apple tarafından kendilerine ödenmesini istiyor. Ayrıca iddia makamı, Apple'dan faiz, avukatlık ücreti ve dava masraflarını karşılamasını da istiyor.

Geçmişteki Apple davalarında da olduğu gibi firma sessizliğini koruyor. Bu davadan bir daha haber çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.