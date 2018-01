Apple Aslında İphone X'i Öldürmüyor, 2018'de 3 Yeni İphone X Modeli Geliyor

2018 iPhone X Modelleri Nasıl Olacak? Apple Aslında iPhone X'i Öldürmüyor!



Apple Aslında iPhone X'i Öldürmüyor, 2018 Model iPhone X'ler hangi özelliklerde olacak. iPhone X özellikleri yeni modellerde yaşayacak.

Günlerdir iPhone X modelinin düşük satışlar nedeniyle öldürüleceği ve üretiminin durdurulacağından bahsediliyor. Görünen o ki; tek bir model kaybolabilir ancak etkisi Apple'ın iPhone serisinde görülecek.

KGI Securities Analistlerinden Ming-Chi Kuo bir analiz veya araştırma notu yayımladığında artık neredeyse doğru kabul ediliyor. Özellikle Apple tahminleri yüzde 100 derecede doğru çıkıyor. son dönemde ortaya çıkan en önemli tahmin arasında; Apple X modelinin düşük satışları nedeniyle hurdaya ayrılması oldu.

Peki gerçekten iPhone X doğum gününü bile göremeden öldürülecek mi?



Gerçekte resmi olarak satış rakamlarının henüz açıklandığını söyleyemeyiz, ancak, iPhone X'ten beklentiler o kadar fazlaydı ki kimisi bunu yeterli görmemiş olabilir. Öte yandan 1000 dolarlık bir fiyatta tercihi o yönde kullanmayı düşünenlere geri adım attırmış ta olabilir. Bir başka sebepte iPhone X ile birlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus cihazlarının da satışa sunulması var tabi ki. Tüm bunlar gerçekçi sebepler olarak karşımızda duruyor.

Şirket satışlarını iPhone modeli ile açıklamıyor ancak önümüzdeki hafta iPhone satışları ile ilgili daha fazla bilgi edineceğiz. Genel beklenti iPhone X satışlarının korkunç olmasa da beklentinin altında gerçekleşeceği yönünde.

Elbette bu genel satış tahminlerini bir kenara bırakalım. Peki mevcut iPhone X modeli sonlandırılırsa, gelecekteki satışları arttırmak i çin mevcut iPhone'lardan daha fazla şey sunması gerekecek.

3 Tane iPhone X 2018 Modeli Geliyor



İşte tamda bu noktada Apple konusunda en iyi tahminleri yapan Kuo'nun açıklamaları geliyor. 2018 yılı içerisinde bu kötü satışları yukarı yönlü arttırmak i çin Apple, 3 yeni iPhone X sürümü duyuracak.

Apple'ın 2018 iPhone Serisinde ekran çeşitleri ve Face ID özellikleri ile dolu üçlü iPhone X benzeri modeller sunacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yukarıdaki listenin en tepesinde 6.5 inçlik OLED ekranlı iPhone X Plus Modeli paslanmaz çelik kaplı olarak yer alacağını görebilirsiniz. Yine de fiyat konusunda yeterli bütçesi olmayanlar i çin 6.1 inçlik daha cazip fiyatlı bir iPhone X Plus LCD ekranlı model yer alıyor .Bu modelde ekran basınca duyarlı 3D dokunmatik olacak. iPhone X Plus LCD farklı bir alternatif olacak. Alüminyum gövde de olacak.

2018 iPhone X modellerinin tam ortasında ise, paslanmaz çelik gövdeli bir iPhone X modeli yer alıyor. Burada en önemli ayrıntı, iPhone X modelinin öldürülmemesinin yanında 750$ ile 800$ arasında bir fiyatla satışa sunulacağına dair bilgilerin olması.

Apple'ın yeni iPhone modellerini piyasaya sürdükten sonra indirimli fiyatlarla satmaya devam ettiğini göz önüne alırsak, indirimli iPhone X'in Apple'ın yeni LCD modelinin satışını nasıl yediğini tahmin etmek zor olmayacak.

6.1 inçlik iPhone X Plus LCD modeli i çin çok fazla şey bilmiyoruz. Mantık olarak daha ucuz olacak, ancak modeller arasındaki fiyat farkının satışlara doğrudan etkisi olacak. Uçtan uca ekrana sahip büyük ve nispeten ucuz bir iPhone X modeli özellikle Çin'deki satışları daha da arttırabilir.

Tüm bu iPhone X sürümlerini düşündüğünüzde, Apple'ın rakiplerinin artan baskısı altında olduğunu söyleyebiliriz. Zamanında hatırlarsanız Apple gibi firma plastik kaplı iPhone 5C gibi bir ürünü çıkarmak zorunda kalmıştı. Düşük maliyetli iPhone satın almak isteyenler plastik kasaya rağmen iyi bir donanımı olacağı fikriyle bu ürünü almıştı. Hala bu fikir geçerliliğini koruyor mu? bunu bu yıl görebiliriz.

Peki yazımızın ana konusuna gelirsek? Apple aslında iPhone X'i Öldürmüyor dedik?



Evet, bu yıl geçen senenin modelini satın alamayacağımız için ölmüş olacak. Ancak iPhone X beklentinin altındaki satışına rağmen asli görevini yaptı.

iPhone X, insanlara iPhone'nun ne olabileceğini gösterdi!

Apple'ın stratejisinin ne derece başarılı olup olmayacağını göreceğiz, iPhone X'in üretimini şimdi durdurmak onun etkilerinin tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. Kendisinden sonraki modellerde onun etkisi kesinlikle yer alıyor. iPhone X gerçekte ölmüyor.

