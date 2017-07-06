Apple Arkit Geliyor!

iOS 11'in geliştiriciler için yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan ARKit, artırılmış gerçeklik için heyacan verici, gelecek vadeden bir platform. Ancak iOS 11'in bu sonbaharda çıkmasıyla birlikte kısa sürecek bir sessizliğe de hazır olmamız gerekiyor.



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iOS cihazlarında artırılmış gerçekliğin ilk günleri, muhtemelen App Store'un ilk günlerine oldukça benzeyecek. App Store 2008'de ilk açıldığında en popüler uygulamalar Facebook veya Instagram değildi. En çok parayı kazanan ve en çok ilgiyi çeken, iFart Mobile ve iBeer gibi uygulamalardı. Bir geliştirici, hiçbir şey yapmayan ama 999,99 dolara satılan "I Am Rich" adlı bir uygulama bile yayınlamış, bu uygulamayı birkaç kişiye satmıştı. Benzer bir durumun iOS 11'de de yaşanmasını bekleyebiliriz.



Elbette ARKit uygulamalarının bazıları yeterince elden geçmiş olacak ve bazıları öne çıkacak. Google'ın AR platformu çok yaygın olmasa bile Play Store'da bir deste AR oyununa rastlamak mümkün. Bu yüzden iOS 11'de de AR oyunları olacağı kesin. Pokemon Go'nun geliştirilmiş bir sürümünün de yolda olduğu biliniyor.



Ancak ilk ARKit uygulamalarının çoğu, muhtemelen sizi güldürecek, örneğin köpeğinizi süsleyecek, arkadaşlarınızın yüzleriyle oynamanızı sağlayacak uygulamalar olacak. Yani ARKit uygulamalarıyla yaptıklarınız, ilk aşamada Snapchat veya Instagram'daki lensler ve filtrelerle yapabildiklerinizden çok farklı olmayacak.



