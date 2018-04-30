Apple'ın geleceği söylenen AR kulaklık seti 8K ekran ve VR desteği alabilir.



Apple AR kulaklık Seti 8K Ekran ve VR Desteği ile Gelebilir. Bu haliyle en yetenekli ve en gelişmiş VR Kulaklık Seti Olabilir.

Apple'ın güçlendirilmiş bir sanal gerçeklik Kulaklık Seti için çalışmalarını hızlandırdığı söylentileri giderek somutlaşıyor. Tim Cook'ın VR kulaklıklar yerine AR Kulaklıklar üzerine yoğunlaşmayı daha doğru bulduğunu zaten biliyoruz.Bu günlerde ise bir CNET kaynağı, bağımsız cihazın (kod adı T288) sanal gerçekliği de destekleyeceğini ve her bir göz için 8K ekrana sahip olacağını iddia etmiştir.

Peki bu ne anlama geliyor?



Bu doğruysa, Apple, mevcut VR ile yaptığınız ekran kapı etkisini etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir; burada ekranın yakınlığı pikseller arasındaki boşlukları görmenizi sağlar. İyileştirilmiş gerçekçilik, bazı kullanıcılar için durgunluktan korunma konusunda da yardımcı olabilir.

Söz konusu Apple AR Kulaklık Setinde 2020 yılına kadar Apple'ın Mac'lerde kendi işlemcilerini kullanacağı söylentilerinde olduğu gibi; yine kendi geliştirdiği grafik işlemcilerini kullanacağı bildiriliyor. AR/ VR kulaklık setleri, iki yüksek çözünürlüklü ekranı elden çıkarmadan işlemek için yeterli grafik becerisine ihtiyaç duyuyor. Ancak PC'lerdeki gibi donanım kullanmak pek pratik olmaz. Apple bunu taşınabilir hale getirmek istiyorsa mevcut INTEL grafik işlemcilerinin yapamadığını yapacak bir grafik işlemci tasarlamış olması gerekiyor.

Apple AR Kulaklık Setinde Ayrıca, HTC'nin kablosuz adaptörüne benzer şekilde kulaklık ve kutu arasında veri aktarmak için WiGig teknolojisi kullanacak. Elbette bu şaşırtıcı değil. Mevcut AR ve VR Kulaklık Setlerindeki gibi kablolardan kurtulmak isteniyor.

Apple AR Kulaklık Seti Muhtemel Geliş Zamanı Ne Olabilir?



Mac'lerde 2020 yılında kendi grafik kartlarını kullanacağını bildiğimize göre muhtemelen 2020 lansmanında AR kulaklık seti tanıtılabilir. Apple hala bu güçlü söylentiler hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. Apple'ın artırılmış gerçeklikle çok ilgili olduğu bir sır değil; ve son yıllarda karışık gerçeklik kulaklıklarından akıllı gözlüklere kadar her şeyi yapan bir çok şirketleri de satın almakla meşgul.

Apple açıkça AR ve VR donanımına girmek istiyor ve HTC, Oculus ve diğer rakiplerine karşı en iyi atışını yapmak için iyi bir cihaz pazara girmek istiyor.

https://www.teknotalk.com/apple-ar-kulaklik-seti-8k-ekran-ve-vr-destegi-ile-gelebilir-63511/