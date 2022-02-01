Apple, App Store'a liste dışı uygulamalar ekledi

Apple, App Store'a yalnızca bağlantı ile ulaşılabilecek bir liste dışı uygulamalar özelliği ekledi. App Store'da oyun, sosyal medya, yayın hizmeti, fotoğrafçılık uygulamaları gibi kategorilerde milyonlarca uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar App Store'da listelenirken, artık her uygulama App Store'da listelenmeyebilecek.

APP STORE'A LİSTE DIŞI UYGULAMALAR EKLENİYOR

Apple geliştiricilerinin internet sitesinde paylaştığı bir yazıda, "Herkese açık dağıtım için uygun olmayan uygulamalarınızı, yalnızca doğrudan bir bağlantı ile bulunabilir. Listelenmemiş uygulamalar hiçbir Uygulama Mağazası kategoriler, öneriler, grafikler, arama sonuçları veya diğer listelerde gözükmez." sözlerine yer verdi.

Uygulamanızı App Store'da liste dışı hale getirmek için istek göndermeniz gerekmektedir. İsteğiniz onaylandıktan sonra, uygulamanıza erişmek için kullanılabilecek bir bağlantı oluşturulur. Listelenmemiş uygulamalar, bağlantıya erişimi olan herkes tarafından kullanılabilir.

Apple'ın App Store'a getirdiği özellik, aktif olarak YouTube'da da kullanılmaktadır. YouTube'a yüklediğiniz videoları liste dışı hale getirerek yalnızca linke sahip olan kullanıcılar tarafından izlenmektedir.