Apple, Anlaşma Gereği Samsung'a 683 Milyon Dolar Ödemek Zorunda Kaldı

iPhone X'un piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, LCD ekrandan OLED ekrana geçiş yapmıştı. Apple'ın birincil OLED ekran tedarikçisi olan Samsung'un Apple ile belirli rakamlarda iPhone ekranı satışları için anlaşmaları bulunuyor.

Ancak iPhone XS ve XS Max'in Apple'ın beklediği gibi satış yapmamasından dolayı, şirketin doğal olarak Samsung'dan çok fazla OLED ekran ihtiyacı kalmadı. Bu da Apple'ın Samsung'a iPhone için olmasa bile anlaşma gereği 683 milyon dolar değerinde bir miktar ödemesine neden oldu.

Daha önceki haberlere göre Apple, bu OLED panelleri gelecek MacBook modellerinde kullanmayı istiyordu. Birkaç yıl içerisinde MacBook bilgisayarların LCD panelden OLED panele geçiş yaptığını görebiliriz. Ancak şu an için bilindiği kadarıyla şirketin bu alanda bir çalışması yok, bekleyip görmek durumundayız.