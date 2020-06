Apple AirPower Görüntüleri Sızdırıldı! Ne Zaman Satışa Sunulacak? Apple tarafından 2017 yılında duyurulan ve 2019 yılında beklentileri karşılamadığı gerekçesi ile iptal edilen AirPower, tekrar ele alındığı iddiaları ile

Apple tarafından 2017 yılında duyurulan ve 2019 yılında beklentileri karşılamadığı gerekçesi ile iptal edilen AirPower, tekrar ele alındığı iddiaları ile son aylarda sık sık gündeme geliyordu. Nitekim bazı yeni sızıntılar Apple AirPower görüntüleri ile birlikte bu iddiaların doğru olabileceğini işaret ediyor. İşte yeni sızıntılara dair merak edilen detaylar!

Apple AirPower Görüntüleri Ortaya Çıktı

Apple'ın C68 olarak isimlendirdiği düşünülen AirPower, aynı anda üç cihazı (akıllı telefon, akıllı saat ve tam kablosuz kulaklık) şarj edebilmenizi sağlayan kablosuz şarj cihazı olarak tanınıyor. İlk dönemlerde ciddi ısınma sorunları ile gündeme gelen kablosuz şarj cihazının bu sorunlarının çözüldüğü düşünülüyor.

Well, you guys wanted a better picture of "C68"... ??

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn't support Apple Watch?

Yeah.

Well.

They got the Watch working... ?? pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

Önceki versiyonlarda Apple Watch modellerinin şarj edilmesi noktasında bazı sorunların da yaşandığı belirtilmekteydi. Yeni görseller, bu sorunların çözüme kavuşturulduğunu ve iPhone, AirPods ve Watch modellerinin aynı anda kablosuz şarj edilebilmesinin mümkün hale geldiğini gösteriyor.

Söz konusu cihazın şu aşamada hangi durumda olduğunu bilmiyoruz. Ancak bazı sızıntılara göre Eylül 2020 döneminde düzenlenecek etkinlik sırasında tanışmamız mümkün olabilir. Peki siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.