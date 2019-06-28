Apple, Adeta ABD'ye Nispet Yaparcasına Mac Pro Üretimini Çin'e Taşıyor

Apple'ın tamamen ABD'de birleştirilen tek büyük cihazı bilindiği üzere Mac Pro 2013. Bu cihaz, Austin'de birleştiriliyor ve "ABD'de üretildi" simgesi taşıyor. Apple, iPhone üretiminin yüzde 30'nu Çin'den çıkarmayı düşünüyor ancak Wall Street Journal'ın raporlarına göre yeni Mac Pro, Çinli bir tedarikçi olan Quanta tarafından üretilecek.

Wall Street Journal'ın kaynakları, Quanta'nın fabrikalarının Apple'ın Asya'daki diğer tedarikçilerine daha yakın olduğunu söylüyor ve bunun sevkiyat masraflarını azaltabileceğinin altını çiziyor.

Bir Apple sözcüsü, Wall Street Journal'a birleştirmenin üretimin bir aşaması olduğunu ve ayrıca firmanın 30 farklı ABD eyaletinde üretim yapabildiğini, aynı zamanda 9.000 ABD'li tedarikçiye 60 milyar dolar harcadığını açıkladı.

Apple'ın sözcüsü, "Bütün ürünlerimiz gibi yeni Mac Pro da tamamen Kaliforniya'da tasarlandı ve cihaz, ABD de dâhil birçok ülkede üretilen parçaları içeriyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın getirmiş olduğu vergiden dolayı Apple'ın üretimi taşıması büyük ihtimalle firmaya pahalıya mal olacak. Apple, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'e geçen hafta bir mektup yollayarak hükûmetten bu politikayı tekrar gözden geçirmesini istedi. Apple, ayrıca mektupta bu verginin kaldırılmasının firmanın küresel rakipleriyle mücadelesinde onlara yardımcı olacağını söyledi.

Mektup, ABD vergilerinin Apple'ın küresel rekabet gücünü azalttığını söylüyor. Ayrıca mektupta, "Apple'ın küresel marketlerde rekabet hâlinde olduğu Çinli firmaların ABD'deki payı çok büyük değil ve bu nedenle onlar, ABD'nin getirmiş olduğu vergiden Apple kadar etkilenmeyecek" şeklinde bir ifade de mevcut.