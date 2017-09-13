Apple A11 Bionic Çip Detayları!

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerine gücünü verecek olan A11 Bionic çip hakkındaki detaylar ortaya çıktı. İşte, şimdiye kadarki en güçlü akıllı telefon işlemcisinin detayları.



A11 Bionic çip özellikleri



Apple tasarımı özel GPU ile birlikte güçlü bir tablo çizen 10 nm üretimi yeni A11 Bionic, 64-bit mimariye ve 4.3 milyar transistöre sahip. İki performans çekirdeği A10"a göre yüzde 25 daha hızlıyken, dört yüksek verimli çekirdek ise A10"a göre yüzde 70 daha hızlı olarak açıklanıyor. İkinci nesil Apple tasarımı performans kontrolörü ise çok iş parçacıklı iş yüklerinde yüzde 70 daha fazla performans gösteriyor.







2 yüksek performans ve 4 yüksek verimlilik odaklı toplam 6 çekirdek ile gelen A11 Bionic çip, ihtiyaç duyulduğunda 6 çekirdeği de aynı anda kullanıyor. Yeni GPU ise, A10"a göre yüzde 30 daha hızlı. Ek olarak, yeni çip yeni bir görüntü işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu işlemci, daha iyi fotoğraf ve video performansının temelini oluşturuyor. Ek olarak, çipteki Nöral sistem ile artırılmış gerçeklik ve Face ID için gereken güç de sağlanmakta. Bu sistem, saniyede 600 milyar adede kadar işlem gerçekleştirerek yapay öğrenme görevlerini hızla yerine getiriyor.