Apple 2018 Model iPhone'larda Kullanacağı İşlemciyi Üretmeye Başladı



Apple 7-Nanometre A12 CPU Üretimine Başladı.

Teknoloji Devinin 2018 iPhone'lar için 7-Nanometre A12 işlemcilerini üretmeye başladığı bildirildi.

Bloomberg'e göre Apple tedarikçisi TSMC, bu yılki yeni iPhone'larda kullanılacak işlemci üretimine başladı. A12 olarak adlandırılması beklenen yeni yonga; teknoloji endüstrisinin yıllardır çalıştığı bir şey olan ticari bir cihazda 7 nanometre işlemini ilk kullanan modeller olabilir.

7nm teknolojisi, kesin özellikler üreticiler arasında farklılık gösterse de, çip üzerindeki transistörlerin yoğunluğunu ifade ederken; daha hızlı, daha verimli ve zamanla maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Apple 7-Nanometre A12 İşlemci Gelecek 3 Yeni iPhone 2018 Modelinde Kullanılacak!



Apple'ın A11 Bionic ve Qualcomm'un Snapdragon 845'i gibi akıllı telefonlardaki mevcut lider işlemciler, 10nm'lik bir işlemle üretiliyor.

Tesadüf olmasa gerek ki, Samsung'ta bugün önümüzdeki yıl kullanacağı 7nm işlemcileri üretmeye başlayacağını duyurdu. Şirket geçmişte iPhone çipleri üretti ve iPhone 6S'deki A9 çipinde TSMC ile ortaklık yaptı. Ancak TSMC o zamandan beri Apple'ın seçkin SoC partneri oldu.

Apple'ın bu sonbaharda üç yeni iPhone modelini piyasaya sürmesi bekleniyor: iPhone X, bir Plus boyutlu model ve 6.1 inç LCD'ye sahip daha düşük fiyatlı bir cihaz.

https://www.teknotalk.com/apple-7-nanometre-a12-cpu-uretimine-basladi-63851/