Apple 6.5 İnçlik İphone X Plus Modeli Üzerinde Çalışıyor

Büyük iPhone X Plus mı Geliyor?





Apple 6.5 inçlik iPhone X Plus Modeli Üzerinde Çalışıyor.



Bir sonraki iPhone söylentileri şimdiden başladı ve erken de sayılmaz. iPhone X Plus mı Geliyor? Apple'ın 2 Büyük iPhone X Üzerinde Çalıştığı Bildiriliyor. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun yatırımcılara hazırladığı bir raporda; Apple'ın iki yeni model ile mevcut iPhone X ile aynı ölçülerde 2. jenerasyon bir iPhone X modeli üzerinde çalıştığını bildirdi.



3 Yeni iPhone X modeli üretme yolunda ilerlediğine dikkat çekildi.



Bunlardan birincisi mevcut iPhone X ile orijinal boyutlarda 5.8 inçlik yeni 2. jenerasyon iPhone X modeli olacak.

İkincisi ise 6.5 inçlik iPhone X Plus modeli ve her iki iPhone X modeli de OLED ekranlara sahip olacak.

Bana göre sürpriz olan ise yine orta seviye müşteriler yada iPhone X modelini oldukça pahalı bulan kullanıcılar için üretilmek isteniyor. Bu modelde 6.1 inç olacak ancak ekran olarak LCD ekran tercih edilecek. iPhone X LCD Ekranlı modelin fiyatı ise 650$ ile 750$ arasında olacak.



Eğer KGI Securities Analisti Kuo haklıysa, Apple'ın telefonlarında Touch ID'yi öldürdüğü ve birinci sınıf segmenti için fiyat aralığını artık 1000$ seviyesine oturtmaya karar verdiği anlamına gelir. Özellikle Face ID ile çerçevesiz ekranlara sahip iPhone 8, iPhone 8 Plus modellerini görmek oldukça ilginç olabilir.



Peki iPhone X Plus Ne Zaman Gelecek?





Apple'ın yeni iPhone X modellerini özellikle iPhone X Plus'ı her zaman yaptığı gibi 2018 sonuna doğru çıkarması beklenebilir. Şahsen nerendeyse çerçevesiz iPhone X modellerini ve uygun fiyatları sabırsızlıkla bekliyoruz. Dileriz Kuo haklıdır.



TNW



