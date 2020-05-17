Apple, 500 Milyon Dolar Ceza Ödemesi İçin Onay Aldı! Apple'ın başındaki karabulut sonunda onay aldı. Apple, iPhone modellerini bilinçli olarak yavaşlattığı gerekçesi ile 500 milyon Dolar ceza ödeyecek.

Apple'ın başındaki karabulut sonunda onay aldı. Apple, iPhone modellerini bilinçli olarak yavaşlattığı gerekçesi ile 500 milyon Dolar ceza ödeyecek.

Apple 500 Milyon Dolar Ödeyecek

Hepimizin bildiği gibi iPhone modelleri bir süre sonra oldukça yavaşlıyor ve kullanılması güç bir hale geliyor. Hepimiz bunun kasıtlı olarak yapıldığını biliyorduk. Ancak ispatlamak tabiki mümkün değil. İnsanlar bu konuda sonucun ne olacağını düşünürken Apple'a tam bu konuda dava açıldı.

Geçtiğimiz aylarda ilgili konu ile ilgili Apple'ın belli modelleri kasıtlı olarak yavaşlattığı iddia edildi. İddia doğrultusunda Apple'ın bu cihazların sahiplerine 25'er dolar ücret ödeyeceği açıklanmıştı. Tabi sonuç şimdi geldi. Mart ayında ABD'de görülen davada şirket cezayı kabul etti. Ancak ödeme Koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Şu anda bu davada Apple ceza ödemek zorunda. Ancak erteleme dolayısıyla ödemelerin Aralık ayında yapılması bekleniyor. Toplamda 500 Milyon Dolar ceza ödeyecek olan Apple, her cihaz sahibinde 25 dolar geri ödeyecek. Bu ödemenin sebebi ise iPhone modellerinin performansını pil sağlığına dayalı olarak azaltmak.

Tabi bu dava iOS 10.2.1 işletim sistemini çalıştıran iPhone SE, 6, 6 Plus, 7 ve 7 Plus modellerine sahip kişileri ilgilendiriyor. Diğer cihazların konu ile bir ilgisi olmayacak. Bakalım Apple ödemeleri ne zaman yapacak. Umarız bu ceza Apple için caydırıcı olur.