Apple, 2023'te İlk OLED iPad'i Piyasaya Sürecek

Apple'ın ilk OLED iPad'ini çok daha erken görmek ister misiniz?

Apple'ın ilk OLED iPad'ini çok daha erken görmek ister misiniz? Ne yazık ki, 'ın yeni bir raporuna göre şirketin böyle bir ürünü hayata geçirme planları yok gibi görünüyor.

OLED iPad

David Naranjo'ya göre, Apple'ın 2023'te bir OLED iPad piyasaya sürmesi, genel pazara büyük bir destek sağlayabilir.

Yaptığı açıklamada "2025 yılına bakıldığında, DSCC, akıllı telefonlardaki yüksek hacimlerin yanı sıra tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve monitörler olmak üzere üç BT pazarının tümüne artan penetrasyonun da yardımıyla OLED gelir tahminini %11 artırarak 60,6 milyar dolara yükseltti. Tabletlerde, Apple'ın 2023'te beklenen OLED tablet pazarına girişi, tablet pazarını 2024'te 1 milyar doların üzerine çıkaracak." dedi.

DSCC'den Ross Young, ürün lansman zaman çizelgeleri söz konusu olduğunda, özellikle de teşhir tedarik zincirine iyi bağlı olduğunda, mükemmel bir geçmişe sahip.

Ancak meslektaşı Naranjo, Apple'ın ilk OLED iPad lansmanının 2023'te değil 2022'de gerçekleşeceğini belirten önceki bir raporla paralel olmayan tahminlerde bulundu.

Söz konusu üründe ayrıca 10.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı öne sürüldü. şirketin iPad Air 5 veya sonraki bir modelle LCD'den OLED'e geçmesi bekleniyor.

Ne yazık ki, bir iPad'de OLED ne kadar avantajlı olursa olsun, kelimenin tam anlamıyla bir bedeli var. Apple şu anda OLED üretimini iPhone ve Apple Watch gibi daha küçük cihazlarla sınırlıyor.

Sonunda, teknoloji devi, ilk OLED iPad'e daha yüksek parlaklık seviyeleri, daha derin siyahlar ve iyileştirilmiş görüş açıları sunma yeteneği vererek bir geçiş yapmalı.

Kaynak: Turkmmo