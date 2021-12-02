Apple, 2021'in en iyi uygulamalarını seçti: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yılın en iyisi seçildi - Haberler
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BBC

Apple, 2021'in en iyi uygulamalarını seçti: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yılın en iyisi seçildi

BBC - Haberler | Dünya
Apple, 2021'in en iyi uygulamalarını seçti: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yılın en iyisi seçildi

Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı.

Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamayı da paylaştı.

Apple'ın 2021 için seçtiği en iyi uygulama ve Oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Yılın trendini 'sosyal bağ' olarak belirleyen Apple, Bumble, Canva, EatOkra ve Peanut uygulamalarını bu trende öncülük eden örnek uygulamalar olarak sıraladı.

Apple, Türkiye uygulama mağazasından seçtiği en iyi mobil uygulama ve oyunlar listesini de açıkladı.

Türkiye'de yılın en iyi uygulamaları

iPhone

iPad

iPhone için en iyi ücretsiz uygulamalar :

iPhone için en iyi ücretli uygulamalar :

BBC
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