Apple 2016 MacBook Pro için Ücretsiz Onarım Hizmeti Sunuyor



Apple 2016 MacBook Pro'lar için Ücretsiz Onarım Hizmeti Sunuyor. 13-inch MacBook Pro Display Backlight Service Program hakkında detaylı bilgiler.

Apple, hatalı arka plan ekran aydınlatmasına sahip 2016 model MacBook Pro sahiplerine sevindirici bir haber verdi. Bu sorunu yaşayanların problemleri ücretsiz giderilecek.

Bununla birlikte aslında bu sorundan etkilenen daha fazla model olabilir.

Apple sadece MacBook Pro klavyesindeki sorunları düzeltmekle uğraşmıyor. Şirket FlexGate olarak tanımlanan esnek kablo stresinden kaynaklanan sorunlardan etkilenen 2016 model MacBook Pro modellerinin ücretsiz onarımları için bir "Onarım Programı" başlattı.

Elbette sadece bu model olmayabilir, iFixit'e göre 2016 model 15 inç MacBook Prolarında bu sorundan etkilendiğine dikkat çekti, 2018 modeller bu FlexCable biraz daha uzun kullanıldığı için şimdilik onlarda benzer risk görünmüyor.

Daha önce bunun için Apple'a para ödeyenlerin parası geri iade edilmiyor. Elbette sayı oldukça fazla olursa bunun geri ödenmesi söz konusu olabilir.

13-inch MacBook Pro Display Backlight Service Program



Apple, 13 inç MacBook Pro ekranlarının çok küçük bir yüzdesinin aşağıdaki davranışlardan bir veya daha fazlasını gösterebileceğini belirledi:

Ekran aydınlatması sürekli veya aralıklı olarak ekranın tamamı boyunca dikey parlak alanları gösterir

Ekran arka ışığı tamamen çalışmıyor

Etkilenen cihazlar Ekim 2016 – Şubat 2018 arasında satıldı. Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı etkilenen MacBook Pro birimlerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

Uygun modeller



Bilgisayarınızın modelini belirlemek ve bu program için uygun olup olmadığını görmek için, Apple (?) menüsü> Bu Mac Hakkında'yı seçin. Uygun modeller aşağıda listelenmiştir.

MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Şimşek 3 Bağlantı Noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Şimşek 3 Limanı)

Not: Başka hiçbir Mac notebook modeli bu programın bir parçası değildir.

Hizmet süreci



Lütfen servis için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin. Herhangi bir hizmetten önce MacBook Pro'nuz bu program için uygun olduğunu doğrulamak için incelenecektir.

Bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı bulun .

Bir Apple Perakende Mağazasında randevu alın .

Apple Onarım Merkezi aracılığıyla e-posta servisi düzenlemek için Apple Destek ile iletişim kurun .

Ünitenizi servise hazırlamak için lütfen verilerinizi yedekleyin .

Not: MacBook Pro hizmetini bozar herhangi bir zarar varsa, o konu öncelikle onarılması gerekir. Bazı durumlarda, onarımı ile ilgili bir ücret söz konusu olabilir.

Apple 2016 MacBook Pro'lar için Ücretsiz Onarım Hizmeti Sunuyor

Kaynak: Teknotalk.com