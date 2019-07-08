Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, "Hedefim ilk önce ilk 11'de olmak ve güzel oyun sergilemek, iyi oynamak, performansımı yükseltmek. Böylece bundan sonra başka yerlere de gidebilirim" dedi.

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de bulunan bir otelde sürdürdü. Günde çift antrenman yapan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde akşam antrenmanı yaptı. Isınma koşusu ile başlayan antrenman, 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sonlandı. Antrenmanda askerden gelen Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ali Şaşal Vural ve Muhammer Yıldırım ile yeni transferler Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano da yer aldı.

Sivasspor'un Ümraniyespor'dan yeni transferi Gabonlu defans oyuncusu 27 yaşındaki Aaron Appindangoye gazetecilerin sorularını yanıtladı. Appindangoye, Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle çok mutluyum. Süper Lig'de bir takımda oynuyorum. Öncelikle kendimi kanıtlamalıyım, göstermeliyim ki ilk 11'de yer alabileyim. Hedefim ilk önce ilk 11'de olmak ve güzel oyun sergilemek, iyi oynamak, performansımı yükseltmek. Böylece bundan sonra başka yerlere de gidebilirim. Takım arkadaşlarım çok iyi, onlarla birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz. Sanki ailem gibiler. Sanki uzun zamandır buradaymışım gibi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA