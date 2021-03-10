AppGallery güvenli bir uygulama dünyası sunuyor

Huawei'nin resmi uygulama dağıtım platformu AppGallery, güvenli bir uygulama dünyası sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Nisan 2018'de Huawei akıllı telefonlarında piyasaya sürüldüğünden bu yana AppGallery'nin aktif aylık kullanıcı sayısı 530 milyona yükseldi. Mağaza, şu anda dünyanın en büyük 3 uygulama mağazasından biri olarak öne çıkıyor. AppGallery'de bulunan 2,3 milyon geliştirici, özel olarak HMS Core ile entegre 120 binden fazla uygulama geliştirdi.

AppGallery, Huawei'nin "tam döngü güvenlik ve koruma sistemi" olarak tanımladığı sisteme sahip bulunuyor. Bu sistem, geliştiricinin gerçek adı doğrulamasını, dört adımlı bir inceleme sürecini, indirme ile yükleme korumasını ve güvenli uygulama çalışması için bir önleme mekanizmasını birleştiriyor. Geliştiricilerin uygulamalarını AppGallery'e entegre ettikleri noktada, doğrulama için geliştiricinin gerçek adı gerekiyor ve kimlik bilgileri ile kayıt lisansları kontrol ediliyor. Bu, bir uygulama yanlış işlevlerde bulunursa geliştiricinin takip edilebileceği anlamına geliyor.

Uygulama daha sonra kötü niyetli davranış tespiti, güvenlik açığı taraması ve gizlilik ihlali incelemesini içeren dört katmanlı bir koruma sürecinden geçiyor. Elle yeniden kontrol sırasında AppGallery'nin özel güvenlik testi ekibi, uygulamayı gerçek dünya senaryolarında ve gerçek cihazlarda kullanarak değerlendiriyor. Bu testler, uygulamaların uyumlu olduğundan emin olmak için tüm Huawei cihazlarının yanı sıra tüm işletim sistemi sürümlerini de kapsıyor.

Bir kullanıcı, uygulamayı cihazına indirdiğinde başka bir güvenlik katmanı devreye giriyor. Öncelikle uygulamaya cihazdan veri iletmek için şifreli kanallar kullanılıyor ve kurulumların tahrif edilmesini önlemek için bütünlük ve imza kontrolleri yapılıyor. Huawei ayrıca, kötü amaçlı yazılımların müşterinin cihazlarına ulaşmasını önlemek için AppGallery'de listelenen uygulamalarda yapay zeka tabanlı bir tehdit algılama taraması da çalıştırıyor. Bu, yalnızca bilinen tehditlerde değil, mevcut virüslerin yeni varyantlarında da gerçek zamanlı olarak çalışıyor.

Hassas biyometrik veriler güvenli bir şekilde depolanıyor

Uygulama indirildikten sonra güvenlik durmuyor. Artık 170 ülkede bulunan AppGallery ve HMS telefon kullanıcıları için fiili uygulama platformu ile Huawei, platformda listelenen tüm uygulamaların diğer uygulamalar tarafından erişilemeyeceği anlamına gelen izole bir şekilde çalışmasını sağlıyor ve bu da tüketici verilerini güvende tutuyor. AppGallery, kullanıcı ayarlarına göre yaşa uygun olmayan içeriği akıllıca engelleyen bir yaş derecelendirme sistemine sahip bulunuyor. Böylece tüketiciler, daha genç kullanıcılar için güvenli ve sağlıklı bir ortam sunduklarından emin olabiliyor.

Tüm varsayılan Huawei uygulamaları gizlilik gereksinimlerine tam olarak uyduğu gibi, kullanıcılar tam görünürlük ve kullanıcı izinleri üzerinde de kontrole sahip bulunuyor. Örneğin, bir cihaz kullanıcısı AppLock için başvurduğunda, cihazın sahibi olduklarından emin olmak için kimlik doğrulamasının gerekli olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak, kullanıcıların görüntüleri, sesleri, videoları ve dosyaları şifrelemeleri için özel bir alan sağlanıyor ve Password Vault, cihazın önceden kaydedilmiş kullanıcı adı ve parola ayrıntılarını otomatik olarak doldurmasını sağlamak için kullanılabiliyor. Kullanıcıların parmak izleri ve yüz kimliği tanıma dahil hassas biyometrik verileri, işletim sistemindeki çekirdek düzeyinde güvenli bir şekilde depolanıyor.

Kişisel veriler cihaz dışında işlenmiyor

Veri sorunu her tüketici için önemli. Bu nedenle tüm Huawei cihaz kullanıcılarının kişisel verileri üzerinde tam kontrole sahip olduklarını bilmek içlerini rahatlatabilir. Kişisel veriler cihaz dışında işlenmiyor. Huawei, müşterilerinden topladığı, minimumda tutulan, kişiselleştirmeyi ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılan gerekli veriler konusunda şeffaf davranıyor. Buna hesap adı ve doğum günü, müşterinin bulunduğu ülke veya bölge, cihazın dil ayarları ve IP adresi gibi ögeler de dahil. Kullanıcının AppGallery'de gezinirken, standart olduğu gibi tercihleri, yüklü uygulamaların ayrıntıları, kampanyalara ve promosyonlara katılım ve oynadığı oyun uygulamalarındaki sıralaması ve başarıları kaydediliyor. AppGallery'nin gizlilik bildiriminde tam bir liste yer alıyor.

Huawei telefonlarında veri kullanımı söz konusu olduğunda AppGallery, yalnızca müşterilerinin diğer uygulama mağazalarında olduğu gibi üçüncü taraf uygulamaları aramasına, yüklemesine ve yönetmesine izin vermek için gerekli verileri topluyor ve işliyor. Kullanıcılar, AppGallery'e hem giriş modunda hem de ziyaretçi modunda erişebiliyor ve mağazaya erişmek için bir hesap oluşturması gerekmiyor. Huawei'nin AB/AEA'daki kimlik hesabı, Avrupa Gizlilik Mührü EuroPriSe sertifikasına sahip Android pazarındaki tek kimlik hesabı olarak öne çıkıyor. Veri işleme de dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor. Kural olarak, AB/AEA'daki kullanıcıların verileri sadece yerel olarak işleniyor.

Bir müşteri, cihazını her kullandığında veya AppGallery'ye göz attığında birinci sınıf deneyim sunmak Huawei'nin bir numaralı önceliği arasında bulunuyor. Huawei, bunu yalnızca uygulamaların güvenli olması ve kullanıcı verilerinin sorumlu bir şekilde ele alınıp saklanması durumunda yapabileceklerini tam olarak kabul ediyor. Bu nedenle şirket, müşteri tabanını genişletmeye, daha fazla içerik ve heyecan verici uygulama çekmeye devam ederken, güvenlik yönetimi, şeffaflık ve gizlilik uyumluluğunu artırma taahhüdünü de önceliklendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık