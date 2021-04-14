AppGallery'den Garanti BBVA Mobil hediye çekilişi
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AppGallery'den Garanti BBVA Mobil hediye çekilişi

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
AppGallery'den Garanti BBVA Mobil hediye çekilişi

Huawei Mobil Servisler'e uyumlu hale getirilerek kasım ayında AppGallery'deki yerini alan Garanti BBVA Mobil uygulaması, kullanıcılara değerli ürünler içeren bir çekiliş kazanma imkanı sunuyor.

Huawei Mobil Servisler'e uyumlu hale getirilerek kasım ayında AppGallery'deki yerini alan Garanti BBVA Mobil uygulaması, kullanıcılara değerli ürünler içeren bir çekiliş kazanma imkanı sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei, hem popüler küresel uygulamaları hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yelleştirilmiş uygulamaları AppGallery'e dahil ederken, kullanıcılarının faydalanabilmesi için hediye çekilişleri yapıyor.

12 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında AppGallery üzerinden Garanti BBVA Mobil uygulamasını ilk kez indiren kullanıcılar çeşitli hediyeleri kazanma şansı yakalıyor. Uygulamayı yükleyen kullanıcılar arasında yapılacak çekilişte kazanan 15 kişi Huawei P40 Pro akıllı cep telefonu, diğer 15 kişilik grup ise Huawei FreeBuds Pro tam kablosuz Bluetooth kulaklık kazanacak.

Çekiliş sonuçları 27 Mayıs tarihinde AppGallery üzerinden duyurulacak.

Huawei marka haricindeki cihaz kullanıcıları, her türlü Android cihaz üzerinde çalışabilen AppGallery uygulama mağazasını yükleyerek, sonrasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını yükleyerek çekilişe katılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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