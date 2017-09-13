App Store Artık İtunes'ta Yok!

PC ve Mac için iTunes uygulamasına gelen güncelleme ile birlikte App Store kısmı tarih oldu. iTunes 12.7 sürümüyle sadece müziklere, filmlere, TV şovlarına, podcastlere ve sesli kitaplara odaklanacak şekilde güncellenmiş







(iTunes"ta artık olmayan App Store görünümü)



iPhone, iPad ve iPod touch için uygulama veya zil sesi eş zamanlama yeteneğini kaybeden iTunes, haliyle kullanıcıları da bir anda böyle bir değişiklikle şaşırttı. Öte yandan bunun kullanıcılar için büyük kolaylık olacağı da ortada.



iTunes uygulamasını temel amacına geri döndüreceği düşünülen bu değişiklik sonrasında, iTunes U içerikleri de Podcast kısmına, internet radyo istasyonları ise müzik kütüphanesi kenar çubuğuna aktarılmış.



iOS veya Mac için iTunes 12.7 indir Kaynak: Shiftdelete