App Store'a Eklenecek Uygulamalar Nasıl Denetleniyor?

Apple'ın uygulama marketi App Store'a her gün yüzlerce uygulama yükleniyor. Yüklenen her uygulamanın bir Apple çalışanı tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. CNBC'ye göre Apple, her gün 50 ile 100 uygulamayı App Store'a ekleyebilecek bir potansiyele sahip.

App Store'a yüklenen uygulamalar, ilk olarak otomatik olarak bir bilgisayar filtresinden geçiyor. Bu aşamada uygulamaların %40'ı engelleniyor. Çoğu engellemenin sebebi ise çok ciddi güvenlik açıkları. Apple, güvenlik açıklarını dolandırıcılık girişimi olarak değerlendiriyor ve uygulamalara otomatik olarak engel koyuyor. Geliştiriciler uygulamadaki hataları çözüp tekrar yüklerse App Store uygulamayı yayınlıyor.

Apple, Kaliforniya merkezli bir departman kurarak 300 App Store denetleyicisini bu departmanda çalıştırıyor. Departman kısa süre önce İrlanda ve Çin gibi ülkelerde ofis açtı. App Store denetleyicileri, iOS, watchOS, tvOS ve macOS gibi yazılımlara üretilen uygulamaları gözden geçirmekle görevli.