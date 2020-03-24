App Store 20 Ülkede Daha Kullanıma Sunuluyor! Apple tarafından yayınlanan raporlara göre App Store önümüzdeki günlerde yirmi ülke için kullanıma sunulacak.

Apple tarafından yayınlanan raporlara göre App Store önümüzdeki günlerde yirmi ülke için kullanıma sunulacak.

App Store Yirmi Ülkede Kullanıma Sunulacak!

Apple'ın uygulama mağazası App Store mevcut durumda 155 ülkede kullanılabilir durumda. Şirketin yeni planlarını kapsayan rapora göre bu ülkelerin arasına yirmi yeni ülke eklenecek ve 175 ülkede kullanıma sunulmuş olacak. Bu da 195 ülkede 175 ülkenin desteklenmesi anlamına geliyor.

Söz konusu yirmi ülkenin toplam nüfusu 291 milyon kişi olduğu için bu önemli bir potansiyel müşteri artışı olabilir.

Bu ülkeler Afganistan, Gabon, Fildişi Sahili, Gürcistan, Maldivler, Sırbistan, Bosna Hersek, Kamerun, Irak, Kosova, Libya, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Nauru, Ruanda, Tonga, Zambiya ve Vanuatu olarak belirtiliyor.

Söz konusu bölgelerde bulunan kullanıcılar daha öncesinde ABD App Store sürümünü kullanmak durumunda kalıyorlardı. Tabii bu durumda pek çok nedenle sık sık hata aldıklarını da belirtmekteler.