Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti sessizliğe büründü
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Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti sessizliğe büründü

ANTALYA'nın en fazla ziyaretçi çeken bölgelerinden Manavgat ilçesine bağlı Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı, tarihin en sessiz dönemini yaşıyor.

13.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:24
Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti sessizliğe büründü

ANTALYA'nın en fazla ziyaretçi çeken bölgelerinden Manavgat ilçesine bağlı Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı, tarihin en sessiz dönemini yaşıyor. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de antik kentte 

ve sahil kesiminde devriyelerini aralıksız sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında müze ve ören yerlerinin ziyarete kapatılması, hafta sonunda da İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağı sonrası, Türk turizminin başkenti Antalya'daki müze ve ören yerleri bomboş kaldı. Kentin en fazla ziyaretçi çeken ören yerlerine sessizlik hakim oldu.Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'ndeki tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti de bu sessizlikten nasibini aldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde, bugüne kadar görülmeyen manzaralar ortaya çıktı. Yerli ve yabancı binlerce turistin tatil anılarında yer eden fotoğrafların çekildiği Apollon Tapınağı'nda son günlerde neredeyse kuş uçmuyor. Bölgede turistlerin alışveriş yaptığı tarihi Side Çarşısı da aynı kaderi paylaşıyor.JANDARMA DEVRİYELERİ ARTIRDI

Sokağa çıkma yasağı kararının ardından ise Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Side Mahallesi'nde, antik kentte ve sahil kesiminde devriyelerini arttırdı. Normal ekip araçlarının yanı sıra motosiklet ve Elektrikli Devriye Müdahale Araçları (EDMA) ile yapılan denetimlerde hem yasağı denetliyor hem de vatandaşların can ve mal emniyetini sağlıyor.


Kaynak: DHA

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