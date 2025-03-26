Apolitik ne demek? Apolitik kişi kime denir?

Apolitik ne demek sorusu, özellikle günümüz gençliği ve toplumsal hareketlerle ilgili tartışmalarda sıkça gündeme geliyor. Siyasetten uzak durmayı tercih eden bireyleri tanımlamak için kullanılan apolitik kavramı, farklı bakış açılarıyla ele alınmaktadır. Peki, apolitik ne demek ve bu kavram neyi ifade eder? İşte detaylar...

APOLİTİK NE DEMEK?

Apolitik kelimesi, Yunanca kökenli olup "siyasi olmayan" ya da "siyaset dışı kalan" anlamına gelir. Günümüzde bu terim, siyasal gelişmelere karşı ilgisiz olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Apolitik kişiler genellikle seçimlere katılmaz, siyasi tartışmalardan uzak durur ve herhangi bir ideolojiyle özdeşleşmez.

APOLİTİK KİŞİ KİME DENİR?

Apolitik tutumlar, tarafsız kalma iddiasıyla şekillense de bu durum birçok ilerici düşünür tarafından eleştirilir. Bu eleştirilerin temelinde, ideolojik olarak tarafsız kalmanın mümkün olmadığı ve aslında bu tür bir tarafsızlığın, mevcut baskıcı yapıların sorgulanmadan kabul edilmesine yol açtığı düşüncesi yatar. Günlük yaşamın politik doğasını göz ardı eden bireylerin, farkında olmadan otoriter uygulamalara sessiz kalması; dolaylı yoldan bu uygulamaları meşrulaştırmaları anlamına gelebilir.

Bu bağlamda, bireyin apolitik bir duruş sergilemesi, pasif bir kabullenişe dönüşebilir. Politikadan uzak durmak, sadece ilgisizlik değil, aynı zamanda mevcut düzenin sürmesine katkı sunan bir davranış biçimi olarak yorumlanabilir. Bu eleştiriler, apolitik bireyin "tarafsızlığı"nın aslında bir tercih değil, politik bir pozisyon olduğu görüşünü destekler.

Bu düşünceyi özetleyen yaklaşımlardan biri şu şekildedir:

"Tüm insanlar politik varlıklardır. Her birey, aktif olduğu ve yaşadığı sürece, içinde yer aldığı toplumsal çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler; bu etkiler, bazı yapıların değişmesi ya da korunması yönünde olabilir. Bu bağlamda insanlar, toplumsal normların ve yaşam biçimlerinin şekillenmesine katkıda bulunur."

Antonio Gramsci Hapishane Defterlerinden Seçmeler: Devlet ve Sivil Toplum 1971