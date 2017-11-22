APOEL Real Madrid maçı özeti ve golleri / Şampiyonlar Ligi özetleri

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MAÇ ÖZETLERİ

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Güney Kıbrıs ekibi APOEL Nicosia'ya konuk olan Real Madrid, zayıf rakibi kaşrısında 6-0'lık farklı bir galibiyete imza attı. Real Madrid'in grubunu 2. sırada tamamlaması kesinleşti ve Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu. Maçtaki gol perdesini 23. dakikada Luka Modric açarken 39. dakikada Karim Benzema, 41.dakikada Nacho Fernandez ve 45. dakikada yine Karim Benzema'nın attığı gollerle Real Madrid ilk yarıyı 4-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya Cristiano Ronaldo'nun golleriyle başlayan İspanyol ekibi, Portekizli futbolcunun 49. ve 54. dakikada kaydettiği gollerle skoru 6-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid mücadeleyi 6-0 galip tamamladı ve gruptaki puanını 10'a yükseltti. Real Madrid gruptaki son maçında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. APOEL Nicosia ise deplasmanda Tottenham ile mücadele edecek.

RONALDO REKOR KIRDI

APOEL deplasmanından 6-0 galip ayrılan Real Madrid, Tottenham'dan sonra H grubundan çıkmayı garantileyen diğer ekip oldu. Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, fileleri 2 kez havalandırarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 8'e çıkardı.



Geçen sezonla beraber 2017'de 18 gole ulaşan Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kırdı. Daha önceki rekor da 2015'te 16 gole imza atan Ronaldo'ya aitti.