APK İndirenler Dikkat! Android 11'de APK Yükleme İşlemi Zorlaştırıldı Android 11 beta geçtiğimiz günlerde bazı Pixel telefonlara verildi, Android 11 final sürümünün yayınlanması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Android 11 beta geçtiğimiz günlerde bazı Pixel telefonlara verildi, Android 11 final sürümünün yayınlanması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Android 11, birkaç yenilik, yeni özellikle geliyor ancak biri APK uygulama indirenlerin hoşuna gitmeyecek. Android 11'de APK yükleme işlemi biraz zor olacak.

Android 11 Betada Keşfedilen Güvenlik Önlemi

Google, Android 11 beta sürümü bazı Pixel telefonlara yanlışlıkla vermişti. Beta programında olanlar için son sürüm Android 11 Developer Preview 4. Google'ın yakında düzenleyeceği bir etkinlikte Android 11 beta sürümü tanıtması ve kullanıcılara sunması bekleniyor. Tabii ki Android 11 betayı ilk Pixel telefon kullanıcıları indirebilecek. Bazı Android telefon üreticileri de Android 11 beta programını açacaktır. Android 11 tüm kullanıcılara açılmadığından yenilikleri geliştiricilerden öğreniyoruz. Android 11'de bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemek zor olacak.

Android 11'de APK Yüklemek Zor Olacak!

Yeni kapsamlı depolama (scoped storage) dosya yönetiminde yapılana değişiklikler Android 11'de APK yüklemeyi zorlaştıracak. Bilindiği üzere Android 10'da APK yüklemek için tek yapmanız gereken APK indirmek ve üzerine dokunmak, Ayarlar'da Bilinmeyen Kaynakları etkinleştirmenizi bildiren bir iletişim kutusu açılır ve bunu yaptıktan sonra geri dönüp uygulamayı yükleyebilirsiniz. Ancak Android 11'de bu değişti. İzni verdikten sonra bile iletişim kutusu görünmeye devam ediyor ve uygulamanın kendisi kayboluyor. Arka planda başlatıcınızda hala görebiliyorsunuz. Uygulamayı yeniden açtığınızda tamamen yeniden yükleniyor. Bu, girişin kaybolduğu ve diğer önbelleğe alınan verilerin gittiği anlamına geliyor. Google, genellikle izinleri iptal ettiğinizde uygulamadan çıkmaya zorlar ancak artık izin verseniz de uygulama kapatılıp yeniden açılacak.

Geliştiriciler bunu Android 11'in sorularından biri olarak görüp Android için Android Hata Takipçisi üzerinde paylaştı ancak Google çalışanlarından beklemedikleri bir yanıt aldılar. Bu bir hata (bug) değil, Google'ın yeni kapsamlı depolama yönetiminde yaptığı bir değişiklikti.

APK İndirmeleri ile Gelen Güvenlik Sorunlarına Son!

Dikkatsiz kullanıcılar, APK indirmeleri, APK uygulama yüklemeleri ile kötü amaçlı yazılımları cihazlarına kolaylıkla bulaştırabiliyor veya başka güvenlik sorunları yaşayabiliyor. Google, güvenlik ve gizliliği artırmak için Android 11'de bilinmeyen kaynaklardan uygulamaların yüklenmesi işlemini zorlaştırmışa benziyor.