API: ABD petrol stokları 5.4 milyon varil düştü
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API: ABD petrol stokları 5.4 milyon varil düştü

15.10.2020 08:54 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:58
API: ABD petrol stokları 5.4 milyon varil düştü

ABD hampetrol stokları, 9 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5.4 milyon varil yükseldi.

ABD hampetrol stokları, 9 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5.4 milyon varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 2.2 milyon varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1.5 milyon varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 900,000 varil azaldı.API verilerinin açıklanmasının ardından, Aralık teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 2.02 artışla 43.33 dolara ve Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.19 artışla 41.06 dolara yükseldi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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