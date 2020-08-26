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API: ABD petrol stokları 4.52 milyon varil azaldı

ABD hampetrol stokları, 21 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 520 bin varil azaldı.

API: ABD petrol stokları 4.52 milyon varil azaldı
26.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:39

ABD hampetrol stokları, 21 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 520 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 646,000 varil azaldı.

API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 6.4 milyon varil birden azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 2.26 milyon varil arttı.Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle Meksika Körfezi'nde petrol çıkarmanın durdurulması üzerine Brent petrol 47 dolar sınırına yaklaştı.ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu (Bureau of Safety and Environmental Enforcement - BSEE) kasırga ve fırtına nedeniyle, Meksika Körfezi'ndeki kuyularda petrol üretimi günde ortalama 1.52 milyon varile karşılık gelen yüzde 82.4 düşmesinin beklendiğini açıkladı.API verilerinin açıklanmasının ardından, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.22 artarak 43.37 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.93 artışla 45.92 dolara yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.


Kaynak: DHA

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