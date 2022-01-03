Apex: Ölüm Adası filmi oyuncuları kim? Apex: Ölüm Adası filmi konusu, oyuncuları ve Apex: Ölüm Adası özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Apex: Ölüm Adası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Apex: Ölüm Adası filmini izleyecek olanların merak ettiği Apex: Ölüm Adası konusu nedir, Apex: Ölüm Adası oyuncuları kimler ve Apex: Ölüm Adası özeti gibi konuları inceliyoruz.

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİ KONUSU NEDİR?





Thomas Malone (Bruce Willis), işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

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