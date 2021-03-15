Apex Legends sistem gereksinimleri 2021 - Apex Legends kaç GB?

En fazla 20, üç kişilik mangaları veya 30 kişilik Duos bir adada karaya ve savaşta tüm diğer oyuncuları yenmeye çalışmadan önce silah ve malzeme arayarak düşmanlarınızı alt etmeye çalışın. Adadaki mevcut oyun alanı zamanla küçülmeye başlar ve oyuncuları hareket etmeye zorlar veya kendilerini ölümcül olabilecek oyun alanını dışında bulmaktadır. Hayatta kalan en son takım turu kazanmaktadır. Oyunun geçtiği evre ise Respawn Entertainment'ın Titanfall 2 ile aynı bilim kurgu evrenidir.

Oyun içi sistem çalışmaları 2016'nın sonlarında başladı, fakat proje lansmanına kadar sır olarak saklanarak kimseye bilgi verilmedi. Apex Legends oyununun 2019'da piyasaya sürülmesi bir süpriz olarak karşılandı, çünkü o noktaya kadar Respawn Entertainment'ın stüdyonun önceki büyük oyunu olan Titanfall franchise'ına üçüncü bir taksit üzerinde çalıştığı varsayılmıştı. Apex Legends, oynanışını ilerletme sistemini ve çeşitli türlerden öğelerin kaynaşmasını öven eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler aldı. Bazıları diğer battle royal oyunlarına bir rakip olarak görüyordu. Apex Legends ilk haftasının sonlarına gelirken 25 milyondan fazla oyuncuyu ve ilk ayında 50 milyondan fazla oyuncuyu bünyesinde bulundurdu. Ekim 2019 itibarıyla yaklaşık 70 milyon oyuncuya sahipti.

APEX LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi:64-bit Windows 7

CPU:Intel Core i3-6300 3.8 GHz/ AMD FX-4350 4.2 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

RAM: 6GB

EKRAN KARTI:NVIDIA GeForce GT 640/ Radeon HD 7730

EKRAN KARTI RAM:1 GB

SABİT SÜRÜCÜ:Minimum 22 GB boş alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

CPU:Intel i5 3570K veya eşdeğeri

RAM:8GB

GPU:Nvidia GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 290

GPU RAM:8 GB

SABİT SÜRÜCÜ:Minimum 22 GB boş alan

APEX LEGENDS KAÇ GB?



Oyunun pc sistem gereksinimleri göz önüne alındığında 22 GB'lık boş yer gerekmektedir.