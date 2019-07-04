Apex Legends'ın Twitch Prime Paketleri Yayınlandı

Şubat ayında piyasaya sürülen Apex Legends, oyuncular tarafından büyük bir ilgi görüyor. Birinci sezonunu tamamlayan oyun; yenilenen harita, sıralama ligleri sistemi ve yeni silahlarıyla ikinci sezonuna başlarken geliştirici şirket, popüler yayın platformu Twitch için yeni bir paket duyurdu.

Twitch Prime aboneleri için sunulan bu paket şimdilik sadece özel bir kostüm ve L-Star için bir kaplama içeriyor.

İlk paketin içeriği biraz kısıtlı ancak paketler bunlarla sınırlı kalmayacak. Şirket şimdiden yine oyunun karakterlerinden bir tanesi olan Bangolere için bir kostüm paketini duyurdu. Ayrıca şirket, ilerleyen günlerde Octane ve Mirage için kostümler duyuracak. Mirage'in paketinde kostümün yanı sıra bir silah kaplaması da göreceğiz.

Oluşturulan bu paketler, Apex Legends'ın orijinal Twitter hesabından duyuruldu. İşte o paylaşım;

Eğer bir Twitch Prime aboneliğiniz varsa, bu kostüme sahip olabilirsiniz. Kampanyanın sayfasına gitmek için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.