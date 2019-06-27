Apex Legends'ın Harita Yeniliklerini Gösteren 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Hayatta kalma oyunları son yıllarda iyiden iyiye popülerleşti. PUBG ve Fornite gibi oyunların piyasaya sürülmesi ve bu oyunların oyunseverler tarafından beğenilmesi, geliştirici şirketlerin dikkatlerinden kaçmadı ve 2019 yılının başlarında Electronic Arts, Apex Legends'ı yayınladı. Gelinen süreçte Apex Legends, ilk sezonunu tamamladı ve 2 Temmuz'da ikinci sezon başlayacak. Oyunseverler gün saymaya devam ederken Apex Legends'ın ikinci sezonu ile ilgili yeni bir fragman, Reddit üzerinden yayınlandı. Yayınlanan bu fragman, Apex Legends'ın sahip olduğu Kings Canyon haritasına büyük yeniliklerin geldiğini açıkça ortaya koyuyor.

Oyuna getirilen tek yenilik elbette haritanın güncellenmesi değil. Daha önce yapılan açıklamalarda Apex Legends oyuncularının hayvan saldırılarına hazır olması gerektiği söyleniyordu. Anlaşılan o ki Apex Legends'ın ikinci sezonunda oyuncular, hayvan saldırılarına karşı kendilerini korumak zorunda kalacaklar. Bunun nedeni de Apex Legends'ın orijinal Twitter hesabından yapılan bir paylaşım. Bu paylaşımın başlığında 'Gözünü dört aç.' yazıyor ve bir animasyon gösteriliyor. İşte o paylaşım;

Apex Legends'ın resmi ikinci sezon tanıtımı ilerleyen saatlerde yapılacak ve oyunseverler, yoğun ilgi gören hayatta kalma oyununun ikinci sezonunda kendilerini nelerin beklediklerini öğrenmiş olacaklar. Oyunun Reddit'te ortaya çıkan fragmanı ise şöyle;