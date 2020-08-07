Apex Legends 6.sezonda yeni oynanabilir karakter: Rampart | Apex Legends Boosted
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Apex Legends 6.sezonda yeni oynanabilir karakter: Rampart | Apex Legends Boosted

Origin Games tarafından ücretsiz olarak sunulan Apex Legends, Rampart'ı tanıttı. Apex Legends Steam sürümü sonbaharda geliyor. Rampart özellikleri, yetenekleri neler? Apex Legends sezon 6 ne zaman başlayacak? Apex Legends sistem gereksinimleri neler? Apex Legends kaç gb?

07.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:32

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, Sezon 6 Boosted fragmanını yayınladı. Rampart karakterini ilk kez gördüğümüz fragmanda makineli silahları da görüyoruz.

Respawn Entertainment, Apex Legends'ın yeni oynanabilir karakteri Rampart'a özel bir fragmanla ilk gösterimini sundu. Video ters yönde ilerliyor ve sonunda kurşun yağmurunu görüyoruz. Legend'in muhtemelen özel yetenekleri ile sınırlı olacak devasa bir silahı tuttuğunu görüyoruz.

Rampart, kısa bir süre sonra güncelleme ile ulaşılabilir olacak.

RAMPART YETENEKLERİ NELER? RAMPART ÖZELLİKLERİ

Yeraltı dövüş kulüplerinin aranan ismi silah uzmanı Rampart, yepyeni silahlarıyla geliyor. Makineli silahıyla ortalığı kasıp kavuracak gibi duruyor. Tom Casiello Twitter'da bazı özelliklerinden bahsetti. Bunlara başka özellikler de eklenmesi bekleniyor.

Apex Legends 6.sezonda yeni oynanabilir karakter: Rampart | Apex Legends Boosted

Rampart, Apex Legends Sezon 5'de Loba'nın piyasaya sürülmesinin ardından 14. oynanabilir karakter olacak.

Taktik

Amped Cover: Gelen atışları engeller ve verilen hasarı artırır.

Pasif

Rampart'ın listelenen üç pasif yeteneği vardır. Rampart ya bunlardan birine sahip olabilir ve diğerleri hiç olmayabilir. Veya hepsi bir pasif yetenekte birleştirilebilir (Lifeline'ın orijinal pasifinin üç farklı yetenekten oluşmasına benzer).

Gunner/ Nişancı: Hafif makineli tüfek (LMG) mag kapasitesini ve yeniden yükleme hızını artırır.

Fixer: Yakın dövüşe geçerek dost yapıları onarabilir.

Cover Fire

Nihai

MHG ile yüksek mermi kapasitesi ve uzun yükleme süresi olan bir silah dahil ediliyor. Bunun adı daha önce "My Friend Maxim" olarak adlandırılmıştı.

APEX LEGENDS SEZON 6 SHEILA

Sezon 6, 18 Ağustos tarihinde başlayacak. Yeni sezonla oyun mekanikleri de değişecek. Loot yapma durumunda bazı değişiklikler gelecek fakat içerik hakkında detaylar henüz verilmedi.

Ağır makineli tüfek, Rampart ile geliyor.

Sezon 6 ile gelecek bir diğer silah:

Apex Legends 6.sezonda yeni oynanabilir karakter: Rampart | Apex Legends Boosted

APEX LEGENDS STEAM

Sonbaharda Apex Legends'ın Steam sürümü gelecek gibi duruyor. Henüz kesin bir tarih yok, ancak geliştiriciler, Valve'in vitrininde Apex Legends prömiyerini yaptığında her Steam oyuncusunun alabileceği birkaç güzel ürün olacak gibi duruyor.

Steam oyuncularına özel daha fazla özellikler de olacak gibi duruyor.

APEX LEGENDS PLATFORMLARI

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows/ PC için ulaşılabilir.

APEX LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7

CPU:Intel Core i3-6300 3.8 GHz/ AMD FX-4350 4.2 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

RAM: 6GB

Ekran kartı:NVIDIA GeForce GT 640/ Radeon HD 7730

VRAM:1 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7

CPU: Intel i5 3570K veya eşdeğeri

RAM: 8GB

GPU:Nvidia GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 290

GPU RAM:8 GB

APEX LEGENDS KAÇ GB?

22 GB

Apex Legends 6.sezonda yeni oynanabilir karakter: Rampart | Apex Legends Boosted

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