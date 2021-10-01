APEK mısır alımına başladı

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK), 2021 sezonu dane mısır alımına başladı.

APEK'ten yapılan açıklamaya göre, mısır alımları Akyazı Osmanbey ve Adapazarı Çökekler tesislerinde gerçekleştirilecek.

APEK 30 rutubet mısır için alış fiyatını 2 lira 10 kuruş olarak belirlerken, rutubet başı 35 kuruş ekstra ücret ödeyecek.

Mısırını APEK'e satacak çiftçinin talep etmesi durumunda kamyon gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, "Kooperatif olarak dün olduğu gibi bugün de ortaklarımızın yanındayız. Bakım çalışmaları tamamlanan tesislerimizde geçen yıllara oranla daha hızlı alım yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Karasakal, ayrıca 2021 mısır hasat sezonunun, kooperatif ortaklarına hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulundu.