APEC liderlerinden Kovid-19 aşılarına adil erişimin hızlandırılması taahhüdü
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APEC liderlerinden Kovid-19 aşılarına adil erişimin hızlandırılması taahhüdü

APEC liderlerinden Kovid-19 aşılarına adil erişimin hızlandırılması taahhüdü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üstesinden gelmek için Kovid-19 aşılarına adil ve erişimin hızlandırılması sözü verdi.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üstesinden gelmek için Kovid-19 aşılarına adil ve erişimin hızlandırılması sözü verdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ın dönem başkanlığında 21 ülkenin lideri, "iş birlikçi ekonomik müdahale" başlığıyla gayriresmi ve olağanüstü çevrim içi zirvede bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı zirve sonrası yayımlanan bildirgede Kovid-19 aşılarına adil ve erişimin hızlandırılması taahhüdü verildi.

Kyodo ajansına göre, bildirgede, liderler "Fiyatı makul, kalitesi kanıtlanmış, etkili ve güvenli Kovid-19 aşılarına adil ve hızlı erişim ile bu acil sağlık durumunun üstesinden gelebileceğiz." ifadesini kullandı.

Global kamu yararı olarak geniş çaplı bağışıklığın rolünü vurgulayan liderler "aşı üretimi ve tedarikinin yaygınlaştırılmasına yönelik çabaları iki katına çıkaracakları, küresel aşı paylaşımı destekleyecekleri ve karşılıklı mutabakat üzere aşı imal teknolojilerini gönüllü transferini teşvik edecekleri" sözü verdi.

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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