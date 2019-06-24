Ape Escape Hayranlarına Etkileşim Rekoru Kırdıran Twitter Paylaşımı

1999 yılında PlayStation 1 için geliştirilen Ape Escape, döneminin en popüler oyunlarından bir tanesidir. Bir profesörün icat ettiği kaskın, maymunların eline geçmesiyle birlikte başlayan maymunların eğlenceli hikayesini konu edinen bu oyunun devamı niteliğinde çok sayıda oyun çıkmış olsa bile ilk sürümün yeri, pek çok oyuncu için ayrı kalmıştır. Oyunun 20. yıl dönümü için Ape Escape'in yeni bir sürümü geliyor gibi görülüyor. Bunun nedeni, Twitter'da yeni açılan bir hesap ve bu hesabı takip eden kişiler.

Haziran ayı içerisinde açılan bu hesabın ilk paylaşımı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yapılan bu paylaşımda Ape Escape'de bulunan maymunlara çok benzeyen bir maymun görseli vardı ve "Bugüne kadar kaçtım. Aradan 20 yıl geçti ve hala birilerinin beni takip edip etmediğini merak ediyorum." yazılmıştı. İşte o paylaşım;

Bu Twitter hesabını sadece 3 kişiyi takip ediyor oluşu ve takipçileri de büyük merak uyandırdı. Bunun nedeni hesabın, PlayStation'ın orijinal Japonya sayfası tarafından ve geliştiriciler tarafından takip ediliyor olması. Ayrıca bu paylaşımın etkileşim sayısı da hiç de azımsanacak gibi değildi. Bu da hem oyunseverlerin bu oyunu yakından takip ettiğini ve Ape Escape ile ilgili bazı gelişmelerin olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Şimdilik net bir şey olmasa da ilerleyen günlerde yeni bir Ape Escape sürümü hayatımıza girebilir.