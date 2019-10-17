Apaydın, "UBER'in yasaklanması şoför esnafımızı sevindirdi"

17.10.2019 09:56

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın "Mahkeme kararı ile UBER mobil uygulamasına erişimin ülkemizde engellenmesi kararı sevindirici. Şoför esnafımız haksız rekabete neden olan UBER konusunda bir kez daha haklı çıktı. UBER'in kurulduğu günden beri taksici esnafının her zaman yanında olan Hükümetimiz ve İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



'Korsan taksiciliğin önüne geçilmesi konusunda önemli bir adım'



Taksici esnafının ekmeğini bölen UBER'in mobil uygulamasına erişimin yasaklanmasının uzun zamandır beklendiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Uzun yıllardır UBER'in ülkemizde haksız kazanç elde ettiğini ve mutlaka yasaklanması gerektiğini vurgulamıştık. Nihayetinde İstanbul 10.Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle UBER'in faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Şoför esnafımız, en çok da taksici esnafımız vergisini verirken, ilgili belediyeden ruhsatını almamış, T plakası olmayan, esnaf siciline kaydı olmayan, sarı renk şartını sağlamayan, vergi dairesine kaydı olmayan, hiçbir yönüyle yasal ve güvenli olmayan UBER'in haksızca iş yapması konusunu uzun zamandır anlatmaya çalışıyordu. Bu nedenle korsan taksiciliğin önüne geçilmesi hususunda UBER'in yasaklanmasıyla önemli bir adım atıldı" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA