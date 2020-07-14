Apaydın'dan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na ziyaret
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Apaydın'dan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na ziyaret

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, beraberindeki heyet ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Apaydın'dan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na ziyaret
14.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:13

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, beraberindeki heyet ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti. Apaydın, ziyarette bakana 20 maddelik dosya sunduklarını söyledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, beraberinde Başkanvekili Ali Fuat Şeker, Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz, Kartal Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fikret Çelik, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkan vekili Emin Alagöz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret etti. Taşımacı esnafının sorunlarını birinci elden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na iletme fırsatı bulduklarını söyleyen Apaydın, ziyaretin verimli ve geleceğe yönelik ümitli geçtiğini söyledi.

Taşımacı esnafının yaşadığı sorunlara ilişkin 20 maddeden oluşan bir dosyayı Bakan Adil Karaismailoğlu'na ileterek kısa sürede çözüm kavuşturulması yönünde destek istediklerini ifade eden Apaydın, "Taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu, nakliyeci gibi yolcu ve yük taşımacılığı yapan esnafımız için pandemi sürecinin olumsuz etkilerini silmek adına, ücretli yol ve köprü geçişlerinde, fenni muayenede, şoförlerin yaş sınırı gibi birçok konuda düzenleme yapılmalı" dedi.

"Geçişi ücretli yoldan çıkışın saat sınırlaması olmamalı"

Şoför esnafı için yeniden düzenlemelerin yapılması gereken birçok konunun olduğunu belirten Apaydın, "Şoför esnafımız normalde birçok zor zamanlardan geçerken bir de pandemi sürecinde çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Bunlardan en önemlilerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ziyaret ederek rapor şeklinde de ilettik. Öncelikle kaza, arıza gibi nedenlerle geçiş ücretli otoyollarda 12 saatten fazla kalması gerekebilen, uzun mesafelerden gelen şoför esnafımız için saat sınırlaması kaldırılmalı. Tır şoförlerimiz için dinlenme alanları ve parklar yapılmalı. Maliyetleri iki katına çıkmışken büyük firmalar ile yıkıcı rekabetin altında kalan kamyoncu esnafımız için, yurt içi yolcu taşımacılığında zaman uygulamaya konulan taban fiyat uygulaması yurt içi eşya taşımacılığında da uygulanarak Ton x Km esasına göre taban fiyat belirlenmeli" şeklinde konuştu.

"Korsan taşımacılığın tamamen bitirilmesi gerekiyor"

Korsan taşımacılığın esnafın ekmeğini böldüğünü hatırlatan Apaydın, "Denetimler daha sık ve sağlıklı yapılmalı. Çünkü korsan taşımacılık son zamanlarda hiç olmadığı kadar arttı. Taşımacı esnafımızın korunması, eşya taşımacılığının kalitesinin artması için ivedilikle korsana ağır yaptırımlar getirilmelidir. Yurtiçi taşıma yapan ağır ticari taşıtların köprü ve otoyol geçişleri yarı yarıya düşürülürse alternatif güzergahlarda kazalar ve trafik yoğunluğu da azalacaktır. Öte yandan yurt dışına çalışan araçların ülkemize daha ucuz mazot getirmesi de büyük bir haksızlığa neden oluyor. Bu haksız rekabetin önlenmesi için yetki belgeleri önceden olduğu gibi uluslararası veya yurt içi taşıma yapabilir ayrımına gidilmesi için ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"Okul servis araçlarında yeni düzenle gerekiyor"

Okul servis araçlarıyla ilgili de yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Apaydın, "Yetki belgelerinin üçüncü kişiye devri mümkün bulunmuyor fakat esnafımız birçok sebepten mesleği bırakmak zorunda kalabiliyor. Yüksek fiyatlar ödeyerek yetki belgesi almak zorunda kalan esnafımızın yetki belgesini devredebilmesinin önü açılmalı. 65 yaş üzeri esnafımızın her yıl sağlık raporu almak şartıyla çalışmasına izin verilmeli. Öte yandan K1 yetki belgelerinin kapsamı 9 bin 500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş araçlara verilebilmesine imkan sağlanmalı. Her yıl yapılması gereken araç muayene ücretlerin makul seviye çekilmeli. Okul servis araçlarında oturmaya duyarlı sensör, kamera konulması konusunda da maliyet artırmak yerine sorunun farklı şekilde çözülmesine yönelik düzenleme yapılmalı. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı aranan bu servis araçları şoförlerinin tamamının SRC belgesine sahip olduğu gerçeğinden hareketle, aynı içerikteki iki belgeden sadece SRC belgesi aranmalı" diye konuştu.

"Yetki belgeleri ile ilgili bazı haksızlıklar var"

Yetki belgeleri ile ilgili haksızlığa yol açan bazı durumların olduğunu hatırlatan Apaydın şöyle devam etti:

"B1, B2 D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine otomobillerin kaydedilmesi yönünde düzenlemenin birçok haksızlığa ve mağduriyete neden olacağı açıktır. Bunun önüne geçilmesi için ilgili yönetmelikte yeniden bir düzenleme yapılmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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