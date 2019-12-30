Apartta patlama: 3 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Apartta patlama: 3 yaralı - Haberler

Apartta patlama: 3 yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir apartta patlama meydana geldi.

30.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:11
Apartta patlama: 3 yaralı

(İHA) – 'de bir apartta patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken 3 kişi yaralandı.


Olay, ilçesi Zeytinköy Mahallesi 4095 Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. 3 katlı apartın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası ev alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Evde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler