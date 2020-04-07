Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci: "Yaptıkları çok büyük bir karalama"
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İsmail Ak, Alanya, Güncel

Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci: "Yaptıkları çok büyük bir karalama"

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apart otelde kız öğrencilerin odasına girip tartıştığı anların görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden olan işletme sahibi İsmail Ak, kendisi için linç kampanyası başlatıldığını belirterek, "Yaptıkları çok büyük bir karalama.

07.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:50
Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci:

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apart otelde kız öğrencilerin odasına girip tartıştığı anların görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden olan işletme sahibi İsmail Ak, kendisi için linç kampanyası başlatıldığını belirterek, "Yaptıkları çok büyük bir karalama. İnsanları ne olur bilmeden yargılamayın" dedi.

Olay, 8 Mart saat 14.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'ndeki yurt olarak kullanılan apart otelde meydana geldi. Apart otel işletmesi İsmail Ak, iddiaya göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kız öğrencilerin kaldığı odaya girerek tartışmaya başladı. Tartışmada kızlardan biri İsmail Ak'ı cep telefonuyla videoya seçti. Yaşanan olayın videosu sosyal medyada yayılmasıyla tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından yetkililer harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de otele giderek inceleme yaptı. Ancak otelin korona virüs tedbirler kapsamında kapalı olduğu ve içerisinde kimse bulunmadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı da devreye girerek soruşturma başlattı.

"Bu öğrenci arkadaşlar Alanya'da bir mağazadan hırsızlık yapmış"

Yaşanan anlatan olayı apart otel işletmecisi İsmail Ak, "Geçen sene 28 Kasım tarihinde bu öğrenci arkadaşlar Alanya'da bir mağazadan hırsızlık yapmışlar ve bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Polis Karakolu'na ifade vermişlerdir. Bizler o gece bu öğrenci arkadaşlar karakoldayken saat gece 03.00'e kadar karakolda 'Genç oldukları için yanmasınlar geleceklerini karartmasınlar' diye uğraştık hamile eşimle birlikte. Otelde kalan diğer öğrenci arkadaşlar bu kişilerden devamlı şikayette bulundukları için 'Ağabey bunlar hırsızlık yaptı sen bunları daha nasıl tutuyorsun at bunları' diye bana geliyorlardı. Ben de bu arkadaşların hepsini odama çağırdım ve durumu anlattım, onlara şunu söyledim 'İnsanlar hayatlarında hata yapabilirler ama lütfen sizi arkadaşlara ve topluma kazandırmak için elimden geleni yapacağım' dedim. Kapı önüne koymadım ama Gözüm üzerinizde. Lütfen insanlarla diyaloglarınızı iyi tutun dedim" dedi.

"O kim oluyor ne karışıyor anamız mı babamız mı? diye bağırdı"

Videonun çekildiği gün yaşananları aktaran Ak, öğrencilerin otelde besledikleri kedi ve köpek için kendisine şikayet geldiğini belirterek, "Ben de çalışan kat görevlisi G.E.'ye odalarına gitmelerini kedi ve köpeği barınağa teslim etmelerini söyledim. G. E. hanım odalarına gittiklerinde kızlar kapıyı açmamış 'müsait değiliz' demiş. O da kapı önünde 'İsmail Bey kedi ve köpeği çıkarsın dedi ' demiş. Bunun üzerine öğrencilerin biri 'O kim oluyor ne karışıyor anamız mı babamız mı?' diye bağırmış ve personelim gelip bana anlattı. Ben de yanıma resepsiyon görevlisi O.E. ve G.E.'yi alarak odalarına gittim, kapıyı çaldım ses vermediler. Ben de 'İçerdesiniz kapıyı açın' dedim. 'Müsait değilseniz 5 dakika sizi beklerim' dedim. Kapıyı hayatımda hiç görmediğim bir kız açtı. Ben ona 'Sen kimsin' dedim o da bana 'Sen kimsin' diye bağırdı. 'Bu otelin işletmecisiyim seni kim aldı' dedim odaya girdim. Birde baktım ki alkollü ortamda öğrenciler içki içiyorlar. Sinirlendim 'Size 5 dakika müsaade kediyi, köpeği ve arkadaşınızı çıkartın işinize gelmiyorsa hepiniz çıkın' dedim. Alanya'da bulunan Cumhuriyet Polis Karakolu'na gittik. Orada 'Otelde Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) girilmemiş tanımadığımız bir kişi var şikayetçiyim' dedim. Çünkü otellerde kimlik bildirim olduğunu biliyoruz onun için şikayette bulundum. Olay günü karakolda bana geldiler, 'Ağabey kusura bakma zaten bizim hırsızlıktan davamız var. Sen de şikayetçi olma bize 1 hafta müsaade et çıkalım' dedi. Ben de bunun üzerine davacı ve şikayetçi olmadım. Üzerinden 1 ay geçmesiyle birlikte tüm sosyal medyada kamera görüntülerini yayınladılar ve hem ben hem de Alanya olarak zor duruma düştük" diye konuştu.

"Gelsinler odanın halini içki şişelerini her şeyi görsünler"

Ak, paylaşılan videonun öncesi ve sonrasının kesildiğini savunarak, "Bu videonun öncesi de var sonrası da ama keserek paylaşmışlar. Zaten dava açacağım ve mahkemede videonun tamamını isteyeceğim. Odalarına halen el sürmedik. Gelsinler odanın halini içki şişelerini her şeyi görsünler. Sözleşmede 'otelde alkol alınması otelden çıkış sebebidir' diyor. Gençlere her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz. Benim de çocuklarım var. Sırf bu nedenle günlük 23 liraya konaklama, sabah ve akşam yemeği, elektrik, internet hizmeti veriyorum. Ben öğrenciler sorun yaşamasın diye okullar temmuz ayında açıldığında öğrencilerden para almayacağımı dahi söyledim" şeklinde konuştu.

"Onların parasına ihtiyacım yok"

Sosyal medyada kendisi için linç kampanyası başlatıldığını belirten Ak, insanların yargısız infaz yaptığını söyledi. Ak, "Bu olaya biraz karşılıklı olarak bakın. Ben durduk yere odaya girmişim. 80 tane oda var. Kızların, erkeklerin odaları, diğer otelimde odalar var. Ben bu işi 5 yıldır yapıyorum, kimsenin odasına bu şekilde girmedim. Ama ben bunlara söyledim. Haziran ve temmuz aylarında tekrardan ilerletilmiş bir eğitim başlayacak. O dönem için ailemle konuştuğumda o insanlardan ben para istemedim. 'Bedava kalabilirsiniz, bu da benim size güzelliğim olsun' dedim. Turizmde 300-400 liraya gece başına kalan müşterilerden feragat ettim. Biz bu sene zaten turist almayacağız. Gelse de almayacağız. Zaten ekonomi olarak zor durumdayız. Bu bana ders oldu. Öğrencilere bu yol olsun, çocuklarımız ileride faydalı olsun diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ama yemin ediyorum ben bu insanlar hakkında hem maddi hem manevi dava açacağım. Gereken bütün yerlere avukatlarımla başvurduk. Bunlardan mahkemede maddi ve manevi tazminat alacağım. O parayı da burada gerçekten ihtiyacı olan çocuklara burs olarak vereceğim. Onların parasına ihtiyacım yok. Onlardan gelecek paraya da ihtiyacım yok. Yaptıkları insan olarak çok büyük bir karalama. İnsanları ne olur bilmeden yargılamayın" ifadelerini kullandı.

"Yüksek tansiyon hastasıyım"

Videonun yayınlanmasının ardından telefonlarının gece gündüz çaldığını ifade eden Ak, şunları söyledi:

"Ben onlara neden kızdım biliyor musunuz? Dedim ki 'Arkadaşlar burası benim otelim, benim kanunlarım' ama ben yüksek tansiyon hastasıyım fevri olarak davrandım o konuda özür dilerim ama oradaki görüntüyü görmüş olsaydınız o zaman onlara bana yapılanlardan daha fazla tepki gösterirdiniz. O videonun başını ve sonunu da koysunlar. Zaten yargı sürecinde isteyecekler onları. Bir insan durduk yere neden bağırsın?"

Ak, ayrıcı odada kalan 3 kız öğrenci yurttan ayrıldıktan sonra boşalttıkları odadan bir şey almadığını, dava açacağı için de bir şeye dokunmadığını aktardı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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