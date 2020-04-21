Apartmanlarını rengarenk süsleyip 23 Nisan'ı evden kutladılar
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23 Nisan, Samsun

Apartmanlarını rengarenk süsleyip 23 Nisan'ı evden kutladılar

Apartmanlarını rengarenk süsleyip 23 Nisan'ı evden kutladılar 23 Nisan'ın 100. yılında evden kutlama yapan apartman, havadan görüntülendi Samsun'da balkon ve pencereler 23 Nisan için süslendi Samsun'da vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısına uyarak 23 Nisan...

21.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:37
Apartmanlarını rengarenk süsleyip 23 Nisan'ı evden kutladılar

Apartmanlarını rengarenk süsleyip 23 Nisan'ı evden kutladılar

23 Nisan'ın 100. yılında evden kutlama yapan apartman, havadan görüntülendi

Samsun'da balkon ve pencereler 23 Nisan için süslendi

SAMSUN - Samsun'da vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısına uyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerden kutladı. Binalarını Türk bayrakları ve afişler ile donatan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir kutlama programı açıklamasının ardından çocuklar evlerini, balkon ve pencereleri kendi hazırladıkları afişler, bayraklar ve görsellerle süsledi. Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Birgül Apartmanı sakinleri ise evlerinin balkon ve pencereleri 23 Nisan için süslemesinin ardından ortaya renkli görüntüler çıktı. Bina sakinlerinden 50. Yıl İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Şükran Arslan Köylü koordinesinde gerçekleşen projeye 18 daire katıldı. Süslemelerin ardından binada marşlar eşliğinde kutlama yapıldı.

"Coşkulu müziklerimiz ve marşlarımız ile birlikte 23 Nisan'ı kutladık"

Binada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını koordine eden 50. Yıl İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Şükran Arslan Köylü büyük bir heyecan ile 23 Nisan'ı kutladıklarını ifade ederek, "Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesini gördüğümüzde apartman olarak büyük bir heyecan ile çalışmalara başladık. 2 gün içerisinde hemen binadaki arkadaşlarımız ile organize olduk. 18 daire için bayrak, poster ve afişlerimizi hazırladık. Apartmanda bulunan çocuklar boyamalarını yaptı. İstiklal Marşı eşliğinde açılış yaptık. Coşkulu müziklerimiz ve marşlarımız ile birlikte 23 Nisan'ı kutladık. Diğer binalarda bulunan insanlar da bu coşkumuza katıldı" dedi.

Bina sakinlerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Öğr. Gör. Mükerrem Kabataş Yıldız ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuık Bayramı'nın 100. yılı vesilesiyle evlerde çocukların ve ebeveynlerin ruh sağlığı korumak adına böyle bir proje gerçekleştirdik. Apartmanın dış cephesine astığımız afişleri çocuklarımız ile boyadık. Bu vesile ile evlerde keyifli vakit geçirmelerini de sağlamış olduk" diye konuştu.

Apartmanlarını rengarenk süsleyip 23 Nisan'ı evden kutladılar

Kaynak: İHA

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